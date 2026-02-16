欧州株　小幅高　ＮＹ休場で閑散に売りなしも

東京時間19:48現在
英ＦＴＳＥ100　 10457.84（+11.49　+0.11%）
独ＤＡＸ　　24942.19（+27.31　+0.11%）
仏ＣＡＣ40　 8329.67（+17.93　+0.22%）
スイスＳＭＩ　 13638.05（+37.38　+0.27%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:48現在
ダウ平均先物MAR 26月限　49769.00（+200.00　+0.40%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6879.00（+28.50　+0.42%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　24886.00（+82.75　+0.33%）