欧州株 小幅高 ＮＹ休場で閑散に売りなしも
東京時間19:48現在
英ＦＴＳＥ100 10457.84（+11.49 +0.11%）
独ＤＡＸ 24942.19（+27.31 +0.11%）
仏ＣＡＣ40 8329.67（+17.93 +0.22%）
スイスＳＭＩ 13638.05（+37.38 +0.27%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:48現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49769.00（+200.00 +0.40%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6879.00（+28.50 +0.42%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 24886.00（+82.75 +0.33%）
