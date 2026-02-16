◆女子プロゴルフ ＩＮＴＬＯＯＰグループ・レディース・カップ 最終日（１６日、千葉・平川ＣＣ＝６３８８ヤード、パー７２）

２日間３６ホールで争うツアー外競技の最終ラウンドが行われ、プロ２年目の西沢歩未（フリー）が人生初のホールインワンを達成。賞金１００万円を獲得した。

１７番パー３（１７８ヤード）。４ユーティリティーで放ったショットがピン手前５ヤードに着弾し、そのまま転がってカップイン。「人生初です！ 入った瞬間は追いつかなくて、ポカンっとしてました」と満面の笑みを浮かべた。さらに、賞金のパネルが見えると「余計にうれしかった。旅行好きなので、ぜいたくな旅行がしたい」と声を弾ませた。

後半の１３番でダブルボギーをたたいたが、「チャンスが来るまで待っていようと思った。入って良かった」と終盤１７番のエースで挽回した。１日目はプロアマ戦で争い、この日はプロ４人１組でプレー。「開幕前の良い機会でありがたいです」とかみしめた。

川崎市出身の２３歳は、５度目となった２４年１１月の最終プロテストで合格した苦労人。１年目の昨季は３位が１回、４位が１回と着実に積み重ねており、今季は悲願の初優勝を狙う。