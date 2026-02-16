2月16日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。

■拡充　――――――――――――――

メタリアル <6182> [東証Ｇ]　決算月【2月】　　　2/16発表
従来の「Metareal AI カレッジ」に加え、議事録＆翻訳AIツール「オンヤク」の2ヵ月体験プラン（10万円相当）を追加で提供する。

イオン <8267> [東証Ｐ]　決算月【2月】　　　2/16発表
お客さま感謝デーの割引特典、お会計時割引・優待料金特典の対象を、8月末割当の1→3の株式分割後100株以上を保有する株主とする。実質拡充。イオンラウンジは100株以上で月4回、300株以上で月8回、1500株以上で月16回の利用が可能となる。

石原ケミカル <4462> [東証Ｐ]　決算月【3月】　　　2/16発表（場中）
3月末基準日に「保有株数100株以上200株以上」の区分を新設し、QUOカード500円分を贈呈する。

■変更　――――――――――――――

ピーエイ <4766> [東証Ｓ]　決算月【12月】　　　2/16発表
継続保有期間の要件を1年以上→2年以上、優待品をAmazonギフト券5000円分に変更する。

株探ニュース