

2月16日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■拡充 ――――――――――――――



メタリアル <6182> [東証Ｇ] 決算月【2月】 2/16発表

従来の「Metareal AI カレッジ」に加え、議事録＆翻訳AIツール「オンヤク」の2ヵ月体験プラン（10万円相当）を追加で提供する。



イオン <8267> [東証Ｐ] 決算月【2月】 2/16発表

お客さま感謝デーの割引特典、お会計時割引・優待料金特典の対象を、8月末割当の1→3の株式分割後100株以上を保有する株主とする。実質拡充。イオンラウンジは100株以上で月4回、300株以上で月8回、1500株以上で月16回の利用が可能となる。



石原ケミカル <4462> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/16発表（場中）

3月末基準日に「保有株数100株以上200株以上」の区分を新設し、QUOカード500円分を贈呈する。



■変更 ――――――――――――――



ピーエイ <4766> [東証Ｓ] 決算月【12月】 2/16発表

継続保有期間の要件を1年以上→2年以上、優待品をAmazonギフト券5000円分に変更する。



株探ニュース

