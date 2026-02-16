¡Ú Perfume¡¦¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó ¡Û¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆàLevel37áÁ´¿ÈÇò¥³¡¼¥Ç¤Ç¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð
Perfume¤Î¡Ö¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤ÈÀ¾ÏÆ°½¹á¤µ¤ó¤¬£±£µÆü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢£³£·ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Perfume¡¦¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó ¡Û¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆàLevel37áÁ´¿ÈÇò¥³¡¼¥Ç¤Ç¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð
¡Ö2026.2.15
¡¡My birthday
¡¡¤¿¤Ã¤¯¤µ¡¼¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£
¡¡Becoming more myself.Let¡Çs see who I become.¡×
¤µ¤é¤Ë
¡Ö#Level37 #¤³¤ì¤Ç3¿ÍÆ±¤¸ºÐ¡×
¤È¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤â´Þ¤á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄÖ¤Ã¤¿¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡£
¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ï¡¢Àã¤¬»Ä¤ë¤Î¤É¤«¤ÊÉ÷·Ê¤ËÇò¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¡¢Á´¿ÈÇò¥³¡¼¥Ç¤Î¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¡£¾Ð´é¤ÇÁ°¤Ë¿Ê¤àÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¤¢¡¼¤Á¤ã¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¹¬¤»¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Î¥ì¥Ù¥ë37¤ò¤³¤¦¤·¤Æ½Ë¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÁÇÅ¨¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¥é¥¥é¤Ê¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡×¡Ö²¿»þ¤Ç¤â¤ª¸µµ¤¤Ç¡¢ÁÇÅ¨¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ê©ÃÅ,
¿À»ö,
Êè,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¥Û¥Æ¥ë,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
ÀÅ²¬,
¥Í¥¸,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°