高木菜那、妹・美帆のメダル獲得に“全力”歓喜 マネージャー投稿の笑顔ショットが話題「可愛いすぎ」「日本の誇り！」
元スピードスケート選手の高木菜那（※高ははしごだか、32）のマネージャーが運用するインスタグラムが16日までに更新。高木菜那がミラノ・コルティナオリンピックの会場で、妹・美帆の活躍を最大限に喜ぶショットが話題を呼んでいる。
【写真】笑顔が可愛すぎる！！妹のメダル獲得を全力で喜ぶ高木菜那
日本時間の同日、ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子500メートルに出場した妹の美帆が銅メダルを獲得した。インスタではリンクを背に満面の笑みを浮かべる菜那の姿があり、「やったーーー！！！！姉の小躍りをいち早く共有します！」と記された。
この投稿には「笑顔可愛いすぎです」「中継にも映ってましたよー！
おめでとうございます」「妹さんは日本の誇り！」「喜びを全力で表現してた」との反響が寄せられている。
