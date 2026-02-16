「満席で予約できない」“マイル修行”に離島の住民が困惑…到着後すぐ搭乗手続き、1日12便搭乗する“修行僧”　村長「離島の状況知って」

沖縄の離島路線で、“マイル修行”客の増加が物議を醸している。短距離路線を次々と乗り継ぎ、ポイントを稼ぐ乗客が殺到し、生活路線が連日満席となる異常事態が起きているという。「生活の足が奪われている」と困惑の声が広がり、離島の暮らしを揺さぶっている。

到着後、すぐに保安検査場へ…

騒動の舞台となっているのは、透き通った青い海と白い砂浜が人気の沖縄の離島。そこで相次いでいたのは、“マイル修行”だった。

沖縄県の離島にある宮古空港。到着口から出てきた男性は、手には旅行用のバッグは持っておらず、小さな手提げかばんだけ。

すると、外に出ることはなく、そのままエスカレーターで2階にある出発ロビーへと向かった。

別の男性も、宮古島に到着したばかりだが、観光をすることなく、すぐにカウンターで搭乗手続きを始めていた。

男性に話しかけると、なぜか手には大量の航空チケットが。

男性は「一番多く乗れる1日12便ルート。まず那覇〜宮古、宮古〜多良間島で、すぐ戻ってきてこのあと宮古〜石垣に行く」と行程を明かした。

彼らが行っているのは、いわゆる“マイル修行”と呼ばれるもの。航空会社のポイントを目当てに、短期間でより多くの飛行機を乗り継いでいたのだ。

JALは、2月の搭乗で「ライフステータスポイント」を2倍にするキャンペーンを実施。取得したポイントに応じて会員のグレードが上がり、優先搭乗や空港ラウンジなどのサービスを受けられるようになる。

男性によると、同じ飛行機にまた乗って、戻って来て、というのを計12回やるという。

“マイル修行”をするこの男性は、30分後に迫る、別の離島行きの飛行機で宮古島をあとにした。

彼らは、キャンペーン期間の2月中に、1日12便、那覇や宮古、多良間島など移動距離の短い路線を短時間で乗り継ぎ、効率よくポイントをためている。

兵庫県からやってきたという別の男性は、土日を利用して“マイル修行”をしていた。

男性：

今回は8回乗ります。ステータスを取ったときに妻と一緒に楽しめるので、価値はあると思います。

同じ日、多良間空港の到着口からは多く乗客が出てきた。

さらに、ついさっき到着口に着いたばかりの人たちが、その足で次の飛行機に乗るため保安検査場へ向かっている。

そこに見覚えのある人の姿も…。

宮古空港で会った男性に、5時間後、70kmほど離れた多良間空港で遭遇した。

男性：

今日はここ2回目です。CAさんからは「お帰りなさい」と言われます。顔を覚えられちゃって…。

席取れず…島民は困惑

沖縄の離島で相次ぐ“マイル修行”の影響で、地元では異常事態が起きていた。

宮古島と多良間島を結ぶ飛行機は2月、連日満席状態となり、島民が乗れない事態に陥っていた。多良間島の住民にとって宮古島に1日2往復する路線は、通院などの生活の足となっている。

多良間島の島民：

（飛行機の）50席中、40人ほどは修行僧なんで。どうしますか…。こっちに来て、寝泊まりしないで、すぐあとの便で帰る。

別の多良間島の島民：

那覇で人間ドック行く予定が、1週間前の座席が取れない。

多良間村の伊良皆光夫村長は、「修行僧の皆さんにはぜひ離島の状況を知っていただいて、ある程度の数を見ながら考慮していただきたい」と話した。

“マイル修行”をめぐる騒動について、航空アナリストの鳥海 高太朗氏は「一定の席数が必ず島民が乗れるような形は、今後考えなければならない。短い路線や生活必需路線に関しては、キャンペーンの対象から外すといった取り組みが必要になってくる」と強調した。

キャンペーンを行うJALは、宮古―多良間線の予約客に対し、キャンセルすれば手数料なしで払い戻しを行い、さらに500マイルを付与する対策を講じている。

（「イット！」2月16日放送より）