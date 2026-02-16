食器が多すぎると、管理が大変になり、収納や洗い物も増えていきます。ミニマリストの暮らしは参考になりますが、一歩間違えると「殺風景」「無機質」になってしまうことも。「少なければいい、シンプルならいいわけではないんです」と話すのは、子ども2人を育てる30代のミニマリスト・SHIROさん。今回は、食器の枚数を抑えながらも食卓を心地よくする工夫を伺いました。

グレーの食器を選んだ理由

SHIROさんは、小学生2人を育てるミニマリスト。ものをもちすぎない暮らしを11年ほど続けています。

【写真】ミニマリストの食卓

「ものに囲まれると、情報もそれだけ多くなるもの。ミニマリストになってから、暮らしのノイズが少なくなってリラックスできるようになりました。部屋が明るくなる、広く見える白をベースに整えていますが、食器だけは違うんです」（SHIROさん、以下同）

家族3人暮らしのSHIROさん、持っている食器は飲み物用のカップをのぞき13枚。ほとんどがグレーです。

「家のほとんどのものが白で、食器も白で統一していた時期もありました。でも、どこか無機質に思えてしまいました。私はミニマリストですが、ものを減らすことが目的ではなくて、家を心地よくしたいというのが最終目的。その心地よさに、食事の時間は大きく関わってくると気づいたんです」

SHIROさんがグレーを選んだのは、料理がより映えるから。ビタミンカラーから、肉や魚まで、どんな食材ともコーディネートしやすく、白い食器より優しい印象を受けます。

数が少なければいい、というわけでもない

ミニマリストなら、器の枚数は最小限に抑えるもの。小鉢やボウルを、ご飯や汁物にも使い回すという考え方もあります。一方で、SHIROさんは家族3人分の飯碗、汁椀を用意しています。

「食事はただの栄養補給ではなく、日本文化や食卓の豊さを子どもたちに感じてもらいたいからです。お茶碗は波佐見焼のものを選びました。汁椀も木の器を使っています」

自然素材を適度にプラスするのも、ミニマル生活に彩りを加えたいというSHIROさんのこだわり。キッチンではせいろやまな板で取り入れているそうです。

大皿は1枚だけ。深さがあるものを選べば使い回しがきく

飯碗や汁椀、中皿と小皿は家族の人数分を用意。それより大きい器は1枚だけ用意しています。

「みんなでシェアする大皿料理を盛りつけるための器です。深さがあるタイプを選び、汁気がある料理にも対応できるようにしました。兼用できればあれこれ用途別にもたなくてもすみます」

大皿もほかの器と同じ、波佐見焼のもの。持ち物をミニマルにしながらも、無機質に見えすぎないSHIROさんの暮らし。ぜひ参考にしてみてください。