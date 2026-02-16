ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアのショートプログラム（SP）が15日（日本時間16日）に行われた。三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）は、73.11点で5位発進となった。7位のエリー・カム、ダニー・オシェイ組（米国）の衣装には、米ファッションデザイナーから絶賛が贈られていた。

深紫にゴールドの筋が入った印象的な衣装。日本の伝統技術「金継ぎ」にインスパイアされたデザインのようだ。米国のファッションデザイナーであるニック・ベレオス氏と、デビッド・ポール氏は、2人でホストを務めるポッドキャスト番組「ファッション・ダディーズ」で脚光を浴びせた。

ポール氏は「僕はあのテーマがとにかく大好きなんだ。スケートのテーマ自体もそうだし、衣装がそのテーマを完璧に反映しているところも素晴らしいよね」と称賛。「色も美しくて独特だった」と注目した。

ポール氏は続けて、「深紫色にゴールド。金継ぎの割れ目が衣装を伝うようにデザインされていて、本当に見事に作り込まれていると思ったよ」と“匠の技”が見事に表現されていると評価していた。

カムは日本人の母を持つ21歳。箱根駅伝で山梨学院大を3度の総合優勝に導いた上田誠仁監督の姪にあたる。フリーは16日（同17日）に行われる。



