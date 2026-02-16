主婦とした家事や育児をこなすかたわら、これまでにポイ活で1000万円以上貯めたというもずびさん。今回は、そんなもずびさんさんに、効率良くポイントをゲットする方法を教えてもらいました。“ながら”や隙間時間で手軽にできるものばかりなので、忙しい人にこそおすすめ。達人の最新ワザをぜひチェックしてみてくださいね。

第3子の出産を機に始めたポイ活にどハマり！

3人目の妊娠で退職したとき、「家計のたしに家でできること」と考えて、ポイ活を始めたもずびさん。

【写真】おすすめのポイントサイト

「できそうなことからトライして、最初にハマったのが“ウエル活”です。1万ポイント貯めたら1万5000円の商品が買えて、ほかの割引サービスやキャンペーンと組み合わせるとさらに安く買える仕組みは、私にとって衝撃でした」（もずびさん、以下同）

今では、毎日の生活にポイ活がすっかり定着。

「もっともよく活用しているのがポイントサイト。買い物やサービス利用などでポイントがつき、自分がよく使うポイントや電子マネー、現金などに交換できます。案件1件で1万ポイント以上ゲットできることもあります。隙間時間には散歩や動画視聴でコツコツ貯めるポイ活もやっています。千里の道も一歩からです！」

ポイ活は情報の鮮度が命！朝のSNSチェックがキモ

毎朝、ポイ活仲間のSNSや企業の公式キャンペーンサイトで情報をチェック。

「キャンペーンは応募できる人数が限られているので、少しでも早く情報をキャッチして、すぐにトライするフットワークが大事です」

【隙間時間＆ながらで】朝の散歩で歩いて貯める！

歩くだけでポイントがもらえる「楽天ヘルスケア」は、楽しみながら健康管理＆ポイントゲット。

「体重や食事の記録もできます」

住宅展示場見学は狙い目！ポイントサイト経由で10000ポイント以上ゲット

住宅展示場の見学はもらえるポイントが多く狙い目。

「ポイントサイト経由で予約し、展示場を見学してアンケートに答えてポイントゲット。お出かけがてらに家族で見学もおすすめ」

●渋谷さんおすすめのポイントサイト2選

シンプルで初心者向きモッピー

会員数は日本最大。仕組みがわかりやすく、交換できるポイントの種類が多いのも魅力。

ゲーム感覚で楽しい！ポイントインカム

ゲームやイベントで、楽しみながらポイントをゲットできる。もずびさんイチオシ。