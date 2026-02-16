ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は連日熱戦が繰り広げられている。16日、NHKのデイリーハイライト番組に北京五輪フィギュアスケート団体銀メダリストの樋口新葉が出演。新コーナーをポーズ付きで紹介し、フィギュアファンが沸いている。

今大会は各局で引っ張りだこになっている樋口。この日はピンクのワンピースに白のジャケットという清楚なスタイルでスタジオ出演し、前日の競技を振り返った。そんな中、「新葉の目」という新コーナーを発表。右手でOKサインの輪の部分を目に当てるポーズをやや照れながら披露した。

前日のペアショートプログラム（SP）について独自の視点で振り返り、ミスが出た三浦璃来、木原龍一組について「気持ちの切り替え」をポイントに挙げた。「私自身がSPでミスが出てしまった時はその日のうちに原因を突き止めることをすごく大切にしている。フリーに向けて調子が上がってきているので、それを崩さず、深く考えすぎずにいくということを意識している」などと語り、フリーに向けて太鼓判も押した。

X上には「新葉の目！ミラノ五輪NHKデイリーハイライトで新コーナー爆誕！！」「『新葉の目』ってやってる新葉ちゃんめちゃかわいかった〜」「『新葉の目』（ポーズ付き）ってそんなかわいいことやってくれるんかw」と好感の声。「落ち着いていてお話上手ね！」という声のほか、「上品ピンクできゃわわ」「春らしいピンクカラー衣装お似合い」との声もあった。



（THE ANSWER編集部）