愛知県教育委員会は、ことし（2026年度）の公立高校入試・全日制課程の一般選抜などの出願状況を発表しました。

【全校掲載】愛知県公立高校 一般選抜などの志願倍率･出願状況 一覧はコチラ

愛知県では、1人が公立高校を2校受けることができ、全体の募集人員3万789人に対し、志願者の総数は5万3196人、全体の倍率は1.73倍となっています。

普通科で最も倍率が高かったのは、豊丘高校の3.52倍、次いで天白高校の3.16倍、瑞陵高校の3.14倍。





専門科では市立工芸高校 電子機械科の3.80倍、次いで市立工芸高校 情報科の3.30倍、旭丘高校の美術科で3.27倍です。

17日（火）の午後3時まで志願変更を受け付け、最終的な志願倍率が確定します。

【今後の日程】

2月17日（火）：一般選抜の志願変更受付（午後3時まで）

2月25日（水）：学力試験

2月26日（木）：Aグループ面接・特別試験（実施校のみ）

2月27日（金）：Bグループ面接・特別試験（実施校のみ）

3月10日（火）：合格発表（午前10時）

