【愛知県公立高校入試2026】志願倍率 全日制課程･一般選抜など〈普通科〉旭丘1.51倍 明和1.74倍 一宮1.44倍 岡崎1.23倍 千種2.40倍 令和8年度の出願状況（全校掲載･一覧）
愛知県教育委員会は、ことし（2026年度）の公立高校入試・全日制課程の一般選抜などの出願状況を発表しました。
【全校掲載】愛知県公立高校 一般選抜などの志願倍率･出願状況 一覧はコチラ
愛知県では、1人が公立高校を2校受けることができ、全体の募集人員3万789人に対し、志願者の総数は5万3196人、全体の倍率は1.73倍となっています。
普通科で最も倍率が高かったのは、豊丘高校の3.52倍、次いで天白高校の3.16倍、瑞陵高校の3.14倍。
17日（火）の午後3時まで志願変更を受け付け、最終的な志願倍率が確定します。
【今後の日程】
2月17日（火）：一般選抜の志願変更受付（午後3時まで）
2月25日（水）：学力試験
2月26日（木）：Aグループ面接・特別試験（実施校のみ）
2月27日（金）：Bグループ面接・特別試験（実施校のみ）
3月10日（火）：合格発表（午前10時）
全校の志願状況・倍率の一覧を画像で掲載しています。