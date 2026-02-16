これは大当たりの予感ッッ！！【ファミマ】帰りに買ってこ♡「新作スイーツ」

【ファミリーマート】ではプチ贅沢な仕上がりの「新作スイーツ」が勢ぞろい。頑張った1日のご褒美に味わえば、お腹も心も満たされるかも。今回は、シフォンケーキからワッフルまで、バラエティ豊かなラインナップでお届けします。おうち時間を充実させてくれそうなスイーツをぜひお見逃しなく。

まろやかな風味が楽しめそうな「くもふわっシフォンサンド（カスタード）」

生地のエアリー感が断面から伝わってくるこちらは、メレンゲ仕立てのシフォンケーキをベースにしたスイーツ。カスタードクリームをサンドしたプチ贅沢仕様で、まろやかな風味が楽しめそうです。軽めに何か食べたい時のおやつにぴったりかも。

ソースとクリームを閉じ込めた贅沢感「とろけるキャラメルショコラシュー」

ピエール・マルコリーニが監修したこちらのシュークリーム。公式サイトによれば中には「ほろ苦キャラメルソースと濃厚ショコラクリーム」をダブルで閉じ込めた贅沢な一品です。クリームはたっぷりと詰まっており、生地との食感の違いが癖になるかも。キャラメルの風味もプラスされていて、ほんのり香ばしい風味も楽しめそうです。

食後のデザートにも良さそうな「ショコラと洋梨のクレープ」

@ftn_picsレポーターともさんが「洋梨のアクセントでさらに上をいく、贅沢の極みデザートです」と絶賛したこちらも、ピエール・マルコリーニが監修したスイーツ。生地は薄めな分、ほどけるような軽やかさが感じられそうです。中には「洋梨と2層のショコラクリーム」が入った贅沢感もたまりません。食後のデザートがてら、ご褒美気分を満喫するのもアリかも。

シェアにもぴったりの「くちどけふんわりワッフル苺」

片手でパクッと食べられるお手軽感が嬉しいこちらは、いちご味のワッフル。生クリーム入りのホイップといちごジャムをサンドした贅沢仕立て。ほんのり甘酸っぱい風味が心地良く楽しめそうです。2個入りをひとりで堪能するのはもちろん、誰かとシェアするのもおすすめ。チョコソースをかけて味変を楽しむのも良さそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@oyatsu_panpon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino