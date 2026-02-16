元NMB48でタレントの渋谷凪咲が14日、自身のインスタグラムで私服姿を披露。人気女優とハグするショットも投稿し、反響を呼んでいる。



【写真】眼福の美女2人のハグ ホントに「ぎゅーってしました」

「だいすきな佐々木希さんの @intimite_onemile のアイテムで 気分がるんるんな一日でしたっ」と記した渋谷。久しぶりに一緒の仕事だったことを明かし、昨年放送されたTBSドラマ「地獄の果てまで連れていく」の撮影以来だったという。再会に「ぎゅーってしました」と、目を閉じて2人で抱き合うショットを披露した。



渋谷は「希さんからメガネをプレゼントしていただいちゃったのが嬉しくって、さっそくかけて帰りました （なので、珍しく私服も撮ってみましたよ）」とレアな私服姿もアップ。白のインナーにブラウンのジャケットを羽織り、下はデニム。細縁の丸いメガネをかけたキュートなコーデを公開した。



次の収録現場のTBSで「地獄の果てまで連れていく」の当時のプロデューサーとも偶然出会えたことを報告。バレンタインデーに「だいすきな人達と会えた事が、私にとっては チョコレートのようにあまくて嬉しい時間でした」とつづり、「皆さまにとっても、あま～い出来事がみつかりますように♡」とファンにメッセージを送った。



フォロワーからは「素敵な2ショット」「甘いバレンタインになって良かったですね」「笑顔盛りだくさんで可愛い～」「メガネ姿 とっても可愛い」「笑顔の女神」「希さんのブランドの服で固めるとか、何かレベル高いな～」と、私服姿と美女のハグに多くのコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）