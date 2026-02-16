◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）

２４年に１１番人気で同レースを制したペプチドナイル（牡８歳、栗東・武英智厩舎、父キングカメハメハ）に活気が戻ってきている。近２走は９着、１２着と大きな着順が続いているが、レース後すぐに息が入り、力を出し切っていない。

今回は前走時に攻め馬を強化した効果が、徐々に表れている。「活気が出ていい雰囲気。いい意味で乗った感じはピリピリしているし、もともと活気がある馬。久しぶりに戦闘モードです」と大倉助手は上昇ムードを感じ取る。

強敵相手に、前で押し切る強気の競馬で勝ち切ってきた。明け８歳初戦でも、キャリア通算は芝の２戦を含めて２８戦。精神面が上向けば当然怖い存在だ。

同助手も「数も使ってきてないし、性格的にもまだまだ若いです」と衰えは感じていない。「ここ２、３走より間違いなくいいですし、今回は楽しみです。あとは力関係ですね」。同世代のレモンポップとしのぎを削ったＧ１馬が、もう一度その名を響かせる。