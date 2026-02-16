巨人からポスティングシステムを利用してブルージェイズに移籍した岡本和真内野手（２９）が、現地時間１６日にメジャー初のキャンプインを迎える。

すでにキャンプ地の米フロリダ州ダンイーデン入り。前日１５日（日本時間１６日）は当地で初のフリー打撃を行い、３４スイングのうち推定１３０メートル弾を含む６本のサク越えを放つなど順調な仕上がり具合を披露した。

メジャー初のキャンプで現地メディアの注目も集まる中、初日のフリー打撃は主砲のゲレロ、スプリンガー、バーショという打線の主軸となる３人と同組に入る予定だ。これも岡本に対する球団の高い期待の表れだろう。しかもキャンプ地ロッカーは、クラブハウス入口から順にゲレロ、スプリンガー、角を挟んでバーショ、岡本と並んでいる。一般的に、ロッカーの位置は実績のある選手から決められるようになっているが、主力３人と並んでいることは球団の岡本への敬意も感じられる。

１５日（同１６日）の練習で岡本が使っていたのはドジャース・大谷翔平投手（３１）、ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３３）らも使用しているチャンドラー社製のバット。硬度が強く反発力に富み、長距離砲が使うことでも知られ、岡本もメジャー挑戦を念頭に置いてか２年ほど前から練習で手にしていた。

シュナイダー監督は「これまでビデオやハイライト動画を見ていたが、（実際に）とてもクリーンで、シンプルなスイングだ。打球は強く、速度が出ていたし、バットからうまくはじき返されていた。振りが安定しており、適応力が見て取れた。ここから試合まで徐々に強度を上げていくのを楽しみにしている」と満足げだった。キャンプ前日から関係者をうならせた背番号７。ゲレロらと同組でどのような打撃を見せるだろうか。