巨人の丸佳浩外野手（36）が15日放送の日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）にVTR出演。自身の“ゲームの鬼”ぶりを披露した。

昨年11月30日に放送された丸と番組MCを務めるお笑いコンビ「麒麟」川島明（47）らによる“BBQプロジェクト”の完結編。

そのなかで巨人ファンの川島が最後に投げかけた質問が「今なんのゲームやってます？」だった。

これに「遠征先だったら『Dead by Daylight』」と人気のサバイバルホラーゲームの名前を上げた球界屈指の“ゲーマー”丸。

今月のキャンプ中に宿舎で丸の部屋を訪問した後輩・泉口友汰内野手（26）からも「爆音でゲームしてました。めっちゃゲーム好きなんで、丸さん。だいぶ近く行かないと気付かないっていう」とのタレコミがもたらされたほどゲームにはまっている。

そんな丸。「（広島から）ジャイアンツに来た初年度（2019年）。ロッカールームにモニターとか全部持ち込んで。でもちょっと東京ドームのロッカールーム、Wi-Fiがあんまり良くなくて。やっぱりそこが命じゃないですか。なので（東京ドームでは）オンラインじゃないやつで。たとえば『バイオハザード』とか」と説明し、「当時の阿部（慎之助）さん、まだ現役最後の年だったんで。“初めて見た”って言われましたね」と楽しそうに回想した。

野球ゲームについても「やりますね、プロスピ！」という丸。

だが、「自分はあんまり使わないんですよ。やっぱ最強の選手をバーッと（オーダーに）入れると、結局僕は入らなくなって。（能力に）三振ついてるんで」とぶっちゃけ。「腹が立たないんですか？」と聞かれると「でも結構あれ、的を射ていることも多いんで」と納得？しつつ「僕、7年連続でゴールデングラブ獲ったんですけど（守備力）Aじゃなかった。な〜んでだよ！とは思ったんですけど、最後はAになったんで、まあまあまあ…許したろうかなと」と笑わせていた。