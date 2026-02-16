週末から春のような暖かさとなり、静岡の伊豆では、早くも河津桜が見ごろを迎えています。一方で、今夜から気温が急降下。関東でも山沿いを中心に雪が降るところがありそうです。

長野県安曇野市の湖から飛び立つハクチョウ。越冬のため飛来していたハクチョウがおよそ4000キロ離れた生まれ故郷のシベリアへ戻る「北帰行」が始まっています。

観光客

「飛び立つところを見たくて来ました。（長旅へ）頑張ってね！ですね」

渡り鳥も感じる“春の訪れ”。

東京では、オリンピックの興奮からか、スケートを楽しむ人たちの姿が！

9歳

「ちょうど暖かい。動いて暖かかったので」

高校生

「暖かくて過ごしやすいです」

最高気温は16.7℃と4月上旬並みの暖かさに。氷上でも薄着の人たちが目立ちました。銀座でも…

50代

「何着ていいのかわからなくて、今日も厚着してしまって、脱いでしまったんです」

この“春の陽気”に着る服の選択にも一苦労です。

一方、川沿いを桜色に染める早咲きの桜。静岡県河津町では「河津桜まつり」が開催されています。

去年は寒波などの影響で、開花が大幅に遅れましたが、今年はおよそ8000本の河津桜が見ごろを迎えています。

観光客（神戸から）

「4年前の2月19日に来たが、その時はほとんど咲いてなかった。もう完全にリベンジです。最高です」

黄色とピンクのハーモニー。まさに見ごろを迎えていますが、この先のお楽しみは！

河津町観光協会 諸星正彦 事務局長

「来週あたりにやっと満開を迎えるんじゃないかと思う。“満開の桜”に“散り際の桜”、いろんな形で河津桜を楽しむことができると思う」

ただ、こうした“春の陽気”から一転、関東の天気は、今夜（2月16日の夜）から冬に逆戻り。東京や神奈川などの一部地域では、雪が降る可能性が！今後の空模様に注意が必要です。