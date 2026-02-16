「桜と菜の花のハーモニー」約8000本の河津桜が見ごろに “春の陽気”が一転、関東で雪が降る可能性も
週末から春のような暖かさとなり、静岡の伊豆では、早くも河津桜が見ごろを迎えています。一方で、今夜から気温が急降下。関東でも山沿いを中心に雪が降るところがありそうです。
長野県安曇野市の湖から飛び立つハクチョウ。越冬のため飛来していたハクチョウがおよそ4000キロ離れた生まれ故郷のシベリアへ戻る「北帰行」が始まっています。
観光客
「飛び立つところを見たくて来ました。（長旅へ）頑張ってね！ですね」
渡り鳥も感じる“春の訪れ”。
東京では、オリンピックの興奮からか、スケートを楽しむ人たちの姿が！
9歳
「ちょうど暖かい。動いて暖かかったので」
高校生
「暖かくて過ごしやすいです」
最高気温は16.7℃と4月上旬並みの暖かさに。氷上でも薄着の人たちが目立ちました。銀座でも…
50代
「何着ていいのかわからなくて、今日も厚着してしまって、脱いでしまったんです」
この“春の陽気”に着る服の選択にも一苦労です。
一方、川沿いを桜色に染める早咲きの桜。静岡県河津町では「河津桜まつり」が開催されています。
去年は寒波などの影響で、開花が大幅に遅れましたが、今年はおよそ8000本の河津桜が見ごろを迎えています。
観光客（神戸から）
「4年前の2月19日に来たが、その時はほとんど咲いてなかった。もう完全にリベンジです。最高です」
黄色とピンクのハーモニー。まさに見ごろを迎えていますが、この先のお楽しみは！
河津町観光協会 諸星正彦 事務局長
「来週あたりにやっと満開を迎えるんじゃないかと思う。“満開の桜”に“散り際の桜”、いろんな形で河津桜を楽しむことができると思う」
ただ、こうした“春の陽気”から一転、関東の天気は、今夜（2月16日の夜）から冬に逆戻り。東京や神奈川などの一部地域では、雪が降る可能性が！今後の空模様に注意が必要です。