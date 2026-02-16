狩野英孝も絶賛！“子供が楽しくお風呂に入れる”アイデアグッズ「面白い！」「めっちゃいいじゃん」

狩野英孝さんが、自身のYouTubeチャンネルに『スタンダードプロダクツで買い物したらビックリした！』の動画を投稿。動画では、狩野さんが、100円ショップ『ダイソー』が展開するブランド【Standard Products（スタンダードプロダクツ）】の商品を試して、感想を話す企画を公開してくれました。この中で、狩野さんが、“子供が喜んでお風呂に入ってくれそう”とコメントし、自宅にお持ち帰り決定された商品をピックアップします♪

スタッフさんから「お子さんがいるご家庭にぜひ」と紹介された商品がこちら。

◼︎ライスワックス使用のクレヨン

Standard Products / キットパス ミディアム 10色 税込1,100円（公式サイトより）Standard Products / キットパス フォーバス 6色 税込1,100円（公式サイトより）

お子様に安心・安全なライスワックス（お米のワックス）を使用したクレヨンセット。ガラスなどつるつるした面になめらかに描いて、さっと水で消すことができます。

「ミディアム」は、窓ガラスにも描くことができるほか、水で溶かして絵具として使用することができ、「フォーバス」は、濡れた面にも鮮明になめらかに描けるため、お風呂での楽しいお絵かきができるタイプとなっています！

◼︎狩野さんも感激

スタッフさんから、ガラスや鏡にかけるクレヨンだと紹介されると、狩野さんは笑顔で「書いちゃうよ。ガラスに」とコメント。

そして、実際にガラスのテーブルの上にこちらのクレヨンで落書きし、ティッシュで拭いてみると、狩野さんは「おぉ本当だ。消える！完全に消えるわ。すごい！」「めっちゃいいじゃん！」と驚き。

また、お風呂の鏡などにも描けるとして「これが楽しくてお風呂にスムーズに素直に入ってくれるきっかけにもなるな」「面白い！めっちゃいいこれ」「これ持って帰ろう。いただきます！」と、お持ち帰りされていました♪

■動画もチェック

動画では、こちらの商品以外にもさまざまなグッズを試して感想を話す様子を公開！

ぜひチェックしてみてくださいね。