検査のため病院を訪れたわんこ。ここが病院だと気づいた瞬間から、ガクブルは止まらないようで…！？思わず笑ってしまうほど、分かりやすすぎる怖がり方が話題を呼び、投稿は18万回再生を突破。「地震！？」「かわいそうだけど…可愛い♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：病院に連れてこられた犬→『病院だ』と気付いた瞬間に…分かりやすすぎる『怖がり方』】

病院にやってきたココちゃん

TikTokアカウント「shih_tzu_coco.mofumofu」に投稿されたのは、長いまつげがチャームポイントのシーズー「ココ」ちゃんが病院を訪れた一コマ。目の上に小さなぶつぶつがあることに気づいた飼い主さん、念のため先生に診てもらうことにしたといいます。

ケージからひょっこり顔を出し『ここどこ？』とキョロキョロと辺りを見回したココちゃん。この時点ではまだ病院であることに気が付いていませんが、大きな真ん丸お目目で慎重に確認していたそう。

ブルブル…震えがおさまりません

ケージから顔だけを出してお鼻をクンクン…。『もしかしてここって…病院！？』と、とうとう気が付いてしまったココちゃん。すると、とたんにプルプルと小刻みに震えだしたといいます。

病院ではないわずかな可能性を信じ、匂いで情報収集を続けるココちゃんでしたが、鋭い嗅覚が感じ取るのは「病院」の情報ばかり。疑いようのない事実に震えは加速していきます。地震で例えるなら、震度1から震度2にまでブルブルと震え方はアップしていったそう。

絶望の淵にたたされたココちゃん、飼い主さんの「大丈夫だよ」との声に一瞬顔を向けますが、体の震えはいっこうに収まりません。ついにココちゃんのまわりだけ震度5の大地震かと思うほどガクブルに…！

頑張ったココちゃんにエール♡

心配した目の上のぶつぶつは「ニキビ」だったそうで飼い主さんも一安心。病院では自身が震源地となってしまうほどガクブルだったココちゃんですが、これも大切な愛犬を心配する飼い主さんの親心。きっとココちゃんも理解していることでしょう。

ちなみに、病院受診から数日後、ニキビはちゃんと治ったそうですよ。震えながらも必死に耐えるココちゃんの姿に、多くの人が共感し優しい笑いが生まれたのでした♡

この投稿には「ごめん…笑った」「だって怖いもんね」「ブルブル犬ｗｗ」などのコメントが寄せられています。人間だって病院は苦手ですもの、ココちゃんよく頑張りましたね！

TikTokアカウント「shih_tzu_coco.mofumofu」には、ココちゃんの穏やかで微笑ましい日々が紹介されていますよ。ぜひ癒されに覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「shih_tzu_coco.mofumofu」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております