2025年に双子を出産した中川翔子さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【カバンの中身】ベビー用品が増えてバッグが３つになりました！』の動画を投稿。バッグの中身を公開してくれました！中にはコスメを紹介する場面も。

■ベースメイク

動画の中で紹介されたのはこちら！

SANA / 素肌記念日 薬用スキンケアパウダー 税込1,760円（公式サイトより）

メイクの仕上げやお直し用はもちろん、夜のスキンケア後のベタつきを抑えるのにも使用可能な、24時間使えるフェイスパウダー！

中川さんはこちらを「めちゃめちゃ良いんですよこれ」と紹介しながら「5個ぐらい持ってるんですけど」とストック買いしていることも報告。

そのお気に入りポイントについて「寝る時にも使えるので」「結局これが良くない？」とメイクのみならず、スキンケア後にも使える点を評価。

また、お休みの日はすっぴんで過ごすことも多いとして、「これだけ塗ると肌がすごいサラサラになってアラも隠れるから」「絶対にテカらないの本当に」「これすごい」と頼れるアイテムの様子を覗かせていました！

■動画もチェック

動画内ではその他アイテムも紹介しながら、バッグの中身を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。