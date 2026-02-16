BE:FIRSTが、9thシングル『BE:FIRST ALL DAY』を5月6日にリリースする。

（関連：BE:FIRST、Focus Camで浮かび上がるパフォーマンスの違い 揺るがない基礎力の上に表れるそれぞれのこだわり）

同シングルは、2021年11月のデビューから5周年を迎える彼らの『BE:FIRST 5th Anniversary』の幕開けを飾る第1弾シングル。これまでの研鑽を経て勝ち取った栄光を胸に“生涯BE:FIRSTであること”を高らかに宣言するHIPHOPナンバーだ。

「Secret Garden」以来2度目の参加となるDavid Arkwrightを筆頭に、「Boom Boom Back」を手がけたWill Jay、そしてプロデューサーのGrant Boutinを迎え、ロサンゼルスでのコライトキャンプにて制作された。

同シングルは、表題曲「BE:FIRST ALL DAY」、ファミリーマートクリスマスタイアップソングとして話題を呼んだパーティーソング「街灯」、ファンミーティングツアーで一足先に披露されたMANATOのソロ曲「Rain on me ～One of the BE:ST-05 MANATO～」、さらに新曲1曲を含む全4曲を収録。

LIVE盤には2025年9月に開催された『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』のBE:FIRSTのステージを完全収録し、MV盤には「BE:FIRST ALL DAY」、「街灯」のMVとBehind The Scenes映像を収録する。また、BMSG MUSIC SHOP限定盤は、LIVE盤／MV盤に加えてジャケット写真撮影時のメイキング映像も収録される。

本日公開された新ビジュアルのコンセプトは、『BE:FIRST 5th Anniversary』の幕開けを告げ、新しい歴史の始まりを予感させる“あけぼの”だ。なお、同シングルの予約は2月17日正午から開始となる。

＜BE:FIRST SOTA コメント＞

「BE:FIRST 5th Anniversary」の始まりにふさわしい、気合を入れた久しぶりのHIPHOPチューンになっています！踊れる曲を持ってきましたので、BESTYと一緒に盛り上げていけるように色々準備していきます！是非お楽しみに！

BE:FIRST SOTA

（文＝リアルサウンド編集部）