不動産営業先で2時間弱も退去せず…「不退去」容疑で26歳男を逮捕　兵庫県警　網干署管内では同様の被害相談が複数

兵庫県たつの市のアパートで、不動産営業に訪れた住人の玄関先や玄関内に２時間弱にわたり“居座った”として、「不退去」の疑いで２６歳の男が逮捕されました。



兵庫県警網干署が２月１６日、不退去の疑いで逮捕したのは、自称・東京都所在の不動産会社勤務の会社員の男（２６）です。



網干署によると、男は去年２月７日午後７時１５分ごろから午後９時ごろにかけ、不動産営業に訪れた兵庫県たつの市のアパートで、住人の２０代男性が何度も退去するよう求めたにもかかわらず、退去しなかった疑いが持たれています。





男は男性に対し、執拗に不動産に関する話をし、男性の部屋の玄関内に入り込むなどしたとみられています。翌日に男性が網干署に被害申告。去年以降に網干署管内で、同様の被害相談が複数あったということです。取り調べに対し男は、▽約１年前ぐらいのことで記憶が曖昧ですが、おそらく被害者宅に行っていると思います▽あくまで自分自身の営業は相手と話をして許可を取っています▽なので強引な営業はしませんし、そのような覚えはありません▽私は不動産の仕事をしていますけど、売買契約目的で営業はしていませんなどの旨を述べ、容疑を否認しています。不退去罪は、刑法１３０条で規定されています。