◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（１５日・リビーニョ・スノーパーク）

女子スロープスタイル予選が行われ、ビッグエア金メダルの村瀬心椛（ここも、２１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が１回目に８４・９３点をマークし、日本勢トップの２位で通過した。１７日の決勝では、冬季五輪の個人種目では日本女子初となる「２冠」を狙う。岩渕麗楽（れいら、２４）＝バートン＝が４位、深田茉莉（１９）＝ヤマゼン＝は７位に入り、日本勢は計３人が決勝へ。鈴木萌々（１８）＝キララクエスト＝は１８位で敗退した。

村瀬の勢いは止まらない。９日（日本時間１０日）にビッグエア（ＢＡ）で日本勢初の金。２つ目のメダルへ、スロープスタイル（ＳＳ）でも１回目に会心の滑りを見せた。前回女王のゾイ・サドフスキシノット（ニュージーランド）に抜かれたが、３位に８点以上も差をつける２位で決勝へ。冬季五輪の個人種目で日本女子初の２冠へ「自分の滑りをしたら結果はついてくる。出し切れたらいい」と意欲を燃やした。

レールなどのジブとジャンプ台が組み合わさった種目。１つ目のジャンプ台の前で「スピードが出にくい」と漏らす選手が多い。村瀬も「不安だった」というが、最善を尽くした。ウェアを１枚脱ぎ、ビブは片方を下ろし「いかに風を受けないか」と考え抜き、加速するために身軽になって空気抵抗を減らした。板を真っすぐにし、「ちょっかって（直滑降で）行ったら、めっちゃ飛んだ。自分でもびっくり」。１回目は難条件でも斜め軸に縦２、横２回転半の大技を決めて一時首位。大歓声には、心地よさそうに手を上げて応えた。

ＳＳは雪辱戦だ。１７歳で初出場した２２年北京大会は決勝全ての試技で転倒し、１０位。「今でも思い出したくない」。時に革ジャンで出たり、人と違う見せ方を追究する村瀬にとって渇望するタイトルだ。「悔しい気持ちをぶつける」と燃えた。

ＢＡでつかんだ夢の金メダルの後、選手村で会う人、会う人に祝福され、ＳＮＳのコメント数もケタ違いに増えた。「めっちゃ（反響が）あった」と頂点への思いを再び強くした。予選２回目に世界選手権で優勝を争ったゾイの圧巻の試技に抜かれ「さすがだなと。ゾイの滑りを見てもっと燃えた。決勝は全部、完璧な滑りを出したい」。ＳＳでの五輪表彰台も日本勢初となる。２１歳のエースが再び歴史に名を刻む。（宮下 京香）

◆日本女子の五輪１大会複数金メダル 冬季では１８年平昌五輪・スピードスケートの高木菜那がマススタート、団体追い抜きで２冠を達成しているが、村瀬が個人２冠となれば冬季で初。夏季では、２１年東京五輪で競泳の大橋悠依が２００メートル、４００メートルの各個人メドレーで２冠の１例。男子では３２年ロサンゼルス大会の宮崎康二（１００メートル自由形、８００メートルリレー）が初。体操で６８年メキシコ市大会の中山彰規が４つの金など。