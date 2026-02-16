俳優で歌手の里見浩太朗（８９）が１６日、東京・渋谷のＮＨＫで「第７７回日本放送協会放送文化賞」の受賞者を代表して取材会を行った。

芸歴７０年の大ベテランとして注目の俳優がいるかを聞かれると「はっきり言ってテレビを見てますと、こんな人がいたの？ 何て名前の人？ ほとんどがそういう人です」とした上で、先に亡くなっていった後輩たちに思いを巡らせた。

里見は「一番親しかったのは山城新伍、松方弘樹、千葉真一、梅宮辰夫、西郷輝彦」と次々に名前を挙げた。「みんな、ついこの間までテレビに映っていた。全部あの世に逝っちゃったんです。とても悲しい。何でお前たち逝っちゃったんだよ、って本当に言いたい」と嘆いた。

病気になったと知っても「入院してる間でも一人一人、『顔見に行くぞ』って言ったら『いや先輩、来ないでください』って。ほとんどがそうでした。来ないでください、って声がとっても悲しかった。今でも思い出して涙が出てきます。声が聞こえてきます。なぜ、もっと自分を大事にして頑張ってくれなかったんだ」と声を詰まらせた。

現在は西岡徳馬や神田正輝、柴田恭兵と食事やゴルフを楽しんでいることを明かした。「今の若い俳優さんたちには心と体の健康、両方を頑張ってほしい。健康がいかに大事かということを考えて、自分を育てていってほしい」とエールを送った。

同局は１０日にに里見をはじめ、落語家の桂文珍、声優の野沢雅子、シンガー・ソングライターの松任谷由実ら６組が選出されたことを発表していた。

放送文化賞は１９４９年度に創設され、放送事業の発展や放送文化の向上に功績のあった人物に贈られる賞。今回の６組を合わせて５０６組がこれまで受賞している。贈呈式は３月１３日に同局で行われる放送記念日記念式典で開催される。

受賞者は次の通り。（５０音順）

相澤清晴（東京大学名誉教授）

桂文珍（落語家）

里見浩太朗（俳優、歌手）

玉木幸則（兵庫県相談支援ネットワーク代表理事ほか）

野沢雅子（声優）

松任谷由実（シンガー・ソングライター）