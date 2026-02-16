1µé²ÏÀî¤Î¿å¤¬¾Ã¤¨¤ë¡¡30Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎµÏ¿Åª±«ÉÔÂ¡¡ÀÅ²¬¡¦°ÂÇÜÀî¡Ä¥À¥à¤Î¿å°ÌÄã²¼¤Ç¤«¤Ä¤Æ¤Î½¸Íî¤ÎÀÐ³À½Ð¸½¡¡Ê¡²¬
4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿16Æü¤ÎÅìµþÅÔ¿´¡£
¤³¤Î½Õ¤ÎÍÛµ¤¤¬°ìÅ¾¡£
16ÆüÌë¡¢Åìµþ23¶è¤Ç¤âÀã¤¬¹ß¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀÑÀã¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¡£
°ìÊý¡¢ÎóÅç¤ÇÂ³¤¯¡È¥«¥é¥«¥éÅ·µ¤¡É¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë°ìµé²ÏÀî¤Î¿å¤¬¾Ã¤¨¤ë°Û¾ï»öÂÖ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
16Æü¡¢¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¼èºàÈÉ¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬»Ô¤Î»Ô³¹ÃÏ¤òÎ®¤ì¤ë°ìµé²ÏÀî¡Ö°ÂÇÜÀî¡×¡£
¾å¶õ¤«¤é»£±Æ¤¹¤ë¤È¡¢Ìó700¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÀîÉý¤¬¤¢¤ë²Ï¸ýÉÕ¶á¤Ï¿å¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬±ä¡¹¤ÈÂ³¤¡¢»ê¤ë½ê¤ËÇò¤¤¶Ú¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡È30Ç¯¤Ë1ÅÙ¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ëµÏ¿Åª¤Ê±«ÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÇÜÀî¤Ç¤Ï¿å¤¬´³¾å¤¬¤ê¡¢Àî¤ÎÎ®¤ì¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¡ÖÀ¥ÀÚ¤ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸½¾Ý¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐ¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤ë¤ÇÊÉ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅÚ¤ò¿¨¤ë¤È¿åµ¤¤¬Á´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²ÏÀî»öÌ³½ê¤Î¿¦°÷¤Ë°ÆÆâ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¤½¤³¤Ç¤Þ¤ºÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¶¶µÓ¤Ë¤¢¤ë¡ÈÃã¿§¤¤Àþ¡É¤Ç¤·¤¿¡£
ÀÅ²¬²ÏÀî»öÌ³½ê ÀêÍÑÄ´À°´ÉÍý´±¡¦ÃÝÆâ¸µª¤µ¤ó¡§
¡ÊQ.¤¢¤Á¤éÃã¿§¤¤Àþ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡Ë¤â¤È¤â¤È¿å¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¿å¤Î¤¢¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤éÊÕ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡Ê¿å¤Ï¡Ë¤¢¤ë¤È¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¿å¤¬¤¢¤ë¤È¤¤ÏÂ¿¾¯¤Î¿å°Ì¤ÎÊÑÆ°¤Ï¤¢¤ê¡¢¤½¤Î´Ø·¸¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¿§¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿å¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀîÄì¤Ë¤ÏµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÅ²¬²ÏÀî»öÌ³½ê ÀêÍÑÄ´À°´ÉÍý´±¡¦ÃÝÆâ¸µª¤µ¤ó¡§
¿å¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¿å¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÅÚ¤¬´¥¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤È¡£
2025Ç¯¤Î²Æ¤´¤í¤Î°ÂÇÜÀî¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¾åÎ®¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ëÅÚº½¤¬Â¿¤¤°ÂÇÜÀî¤ÏÄÌ¾ï¡¢ÅÚº½¤Î´Ö¤ò¿å¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢µÏ¿Åª¤Ê±«ÉÔÂ¤ÇÀ¥ÀÚ¤ì¤¬È¯À¸¡£
ÀÅ²¬»Ô¤Ï¡¢Àè½µ¤Î±«¤ÇÉôÊ¬Åª¤Ë½á¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ°¤ÎÇ¯¤È¤«²áµî¤Ë¤âÀ¥ÀÚ¤ì¤Î»þ´ü¤À¤È¤«¡¢Ä¹¤µ¤ÏÂ¿¾¯°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÎãÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÀ¥ÀÚ¤ì¤Î±äÄ¹¤¬Ä¹¤¤¡£°ìÈÖÄ¹¤¤¤È¤¤Ç10Ò¤¯¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¿å¤¬´³¾å¤¬¤Ã¤¿À¥ÀÚ¤ì¤Î¾õÂÖ¤Ï¡¢Àµ·îÌÀ¤±¤«¤é¸½ºß¤âÂ³¤¡¢²Ï¸ý¤«¤éÌó10km¾åÎ®¤Þ¤ÇµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÅ²¬²ÏÀî»öÌ³½ê ÀêÍÑÄ´À°´ÉÍý´±¡¦ÃÝÆâ¸µª¤µ¤ó¡§
¤³¤ÎÃÏ¶è¤Ï°ÂÇÜÀî¤«¤é¾ô¿å¤ä¹©¶ÈÍÑ¿å¤È¤«¤ò¼è¿å¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ÂÇÜÀî¤ÎÉúÎ®¿å¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢ÃÏ²¼¿å¤ÎÊý¤ò¼è¿å¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ±«¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ°ÂÇÜÀî¤Î¿å¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¡¢¤À¤ó¤À¤óÃÏ²¼¿å¤ÎÊý¤â¿å°Ì¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¼è¿å¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£
³ÆÃÏ¤ÇÂ³¤¯±«ÉÔÂ¤òÇØ·Ê¤È¤¹¤ë³é¿å¤Î±Æ¶Á¡£
Ê¡²¬¡¦Ä«ÁÒ»Ô¤Î¹¾Àî¥À¥à¤Ç¤Ï¡¢¼þÊÕ¤Î´äÈ©¤â¤¯¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¡¢Ãæ¤Ë¤Ï´¥Áç¤·¤Æ¤Ò¤Ó³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«ÁÒ»Ô¤Ç¤Ï¡¢1·î¤Î1¥«·î´Ö¤Î¹ß¿åÎÌ¤¬12mm¤ÈÊ¿Ç¯¤Î5Ê¬¤Î1ÄøÅÙ¤Ç¡¢¤³¤Î100Ç¯¤ÇºÇ¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥à¤Î¿åÉÔÂ¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¿Í¡¹¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿½¸Íî¤ÎÀÐ³À¤â½Ð¸½¡£
ÄÁ¤·¤¤¸÷·Ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Ë¿å°Ì¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¾Àî¥À¥à¤ò´Þ¤àÊ¡²¬¸©Æâ¤Î¼çÍ×¥À¥à6¤Ä¤ÎÁ´ÂÎ¤ÎÃù¿åÎ¨¤Ï¡¢13Æü»þÅÀ¤Ç15.1¡ó¤È²áµîºÇÄã¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¡£
º£¸å1¥«·î¤Î¹ß¿åÎÌ¤âÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¶å½£ÃÏÊýÀ°È÷¶É¤Ï»þ´ÖÃÇ¿å¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Àá¿å¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢16ÆüÌë¤ÎÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤Ï½Õ¤ÎÍÛµ¤¤«¤éÅß¤ËµÕÌá¤ê¤·¡¢23¶è¤ÇÀã¤¬¹ß¤ê¡¢Í½ÁÛ¤è¤ê¤âµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê¹ß¿åÎÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Àã¤¬ÀÑ¤â¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¤â¤¦¤¦¤Ã¤¹¤é¤°¤é¤¤¤Ç´ªÊÛ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤³¤é¤Ø¤ó¤Ã¤ÆºäÆ»¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ó¤Þ¤êÀãÀÑ¤â¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤ÎÊý¤È¤«Å¾ÅÝ¤·¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
17Æü¤ÎÄ«¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¹ßÀãÎÌ¤ÏÂ¿ËàÀ¾Éô¤Ç3cm¡¢ÅÔ¿´¤Ç¤â17Æü¤ÎÄ«¤ÏÏ©ÌÌ¤¬Åà·ë¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤êÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£