お笑いコンビＥＸＩＴのりんたろー。が１６日、Ｘを更新。「ＡＢＥＭＡ Ｐｒｉｍｅ」に出演した際のやりとりに「番組に出るな」という意見が届いたことへ、冷静に反論した。

同番組に出演した際、食料品の恒久的消費税ゼロを主張する日本保守党の有本香代表代行に対して「財源は？」と質問。有本氏からは「なんでそんなに財源を気にするの？」といった趣旨で返された。

この応酬を切り取った動画に、「りんたろー、アホがバレてるんだからこういう番組に出るなや。」という書き込みが。それに対してりんたろー。は「アホも見て欲しいから、アホも出てアホが気になる事、聞かないと。政治にリテラシーと年収の高い人だけが関与してる時代はおわったのでは？？」と問いかけた。

ネットでは「りんたろー。好き」「りんたろー。が大人すぎる」「りんたろーさんがめっちゃまともに見える、、ポンとかパンとか言ってた人とは思えない、」「りんたろー、大好きだぞ これからもそのままでいてくれ」「あの番組にはＥＸＩＴのお二人は必要だと思います。」「聞かぬは一時の恥、知らぬは一生の恥…」など、りんたろー。に好意的な声が多く寄せられた。

一方で、「財源は潤沢にあると思います ＴＶ局の言いなりの、りんたろーみたいな人にコメンテーターは要りません」「りんたろーも何言ってんだ」などの声もあった。