サッカースペイン１部リーグ、レアル・マドリードのブラジル代表ＦＷビニシウスがフランス代表ＦＷキリアン・エムバペのレアル入りに大きく関与し、チームメイトになってからも良好な関係を続けているとした。スペインのストリーマー、イバイ・ジャノスのＹｏｕＴｕｂｅでのインタビューで１６日までに明かしている。

ビニシウスは「毎年夏に彼（エムバペ）にメッセージを送っていた。『いつ（レアルに）来るの？』って。僕がやっていたのは代理人のようなこと。ベリンガムにもやった。勝利の可能性が増えるように最高の選手たちとプレーしたい」と話した。

現在はエムバペの他にフランス代表ＭＦエドゥアルド・カマビンガ、ＤＦフェラン・メンディと一緒にいることが多いという。「僕らは自分たちの家族よりも長い時間過ごしている。僕らは良い関係を続けて行かなければならない」としている。

なお普段の生活については「午前中に練習し、友達と一緒に昼食を摂り、２時間のシエスタをする。その後ジムとフィジカル調整。ジムは全然好きじゃないけど、やらなきゃいけないからやる」と言う。なお「１９時から０時までは友達と一緒にゲームをする」と１日５時間のお楽しみがあるとしている。