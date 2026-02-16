ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート男子で優勝候補と目されながらフリーで大失速し８位となったイリア・マリニン（米国）がＳＮＳで思いを投稿した。

世界選手権２連覇中の絶対王者マリニンはショート・プログラム（ＳＰ）で首位に立ちながら、フリーでミスを連発して１５位。総合８位と大惨敗を喫した。その後、沈黙を保っていたが１６日、インスタグラムに声明を投稿。勝利を祝う動画と、頭を抱えている動画とともに、次のように記した。

「世界最大の舞台で、最も強く見える者たちが内面で見えない戦いを繰り広げているかもしれない。最も幸せな思い出でさえ、騒音に汚されることがある。邪悪なオンライン上の憎悪が心を襲い、恐怖がそれを闇へと誘い込む。どんなに果てしない圧迫の中で正気を保とうとしても。すべてが目の前にフラッシュバックする中で積み重なり、避けられないクラッシュへとつながる。これがその物語のバージョンだ」とつらい胸の内を記した。

さらに「２０２６年２月２１日に」とフィギュアスケートのエキシビションの日を記した。

天才スケーターは、大きな苦しみの中にいるようだ。