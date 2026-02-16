ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡ß¾¾¤¿¤«»Ò¤ÎºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¤¬À¸¤ó¤ÀÌ¾ºî¡ª¼«Í³ËÛÊü¤Ê¸¡»ö¤È·øÊª»öÌ³´±¤¬µ±¤¯¡ÖHERO¡×¤ÎÌ¥ÎÏ
2026Ç¯2·î20Æü(¶â)¤Ë¤¤¤è¤¤¤è·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ö¶µ¾ì Requiem¡×¡£¼ç±é¤ÏÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ç¡¢·Ù»¡³Ø¹»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÌÚÂ¼±é¤¸¤ëÇòÈ±¸ò¤¸¤ê¤Îµ´¶µ´±¡¦É÷´Ö¸ø¿Æ¤ÈÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÂÐÖµ¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡£Âè1ºî¤Ï2020Ç¯1·î¤Ë2ÌëÏ¢Â³¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤â¡Ö¶µ¾ì¶¡×(2021Ç¯ÊüÁ÷)¡¢¡ÖÉ÷´Ö¸ø¿Æ¡Ý¶µ¾ì0¡Ý¡×(2023Ç¯ÊüÁ÷)¤È¡¢Â³ÊÔ¤¬À©ºî¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤ÆÁ°½Ò¤Î¡Ö¶µ¾ì Requiem¡×¤Ï¡¢ºÇ¿·ºî¤Î¸åÊÔ¡£Á°ÊÔ¤Î±Ç²è¡Ö¶µ¾ì Reunion¡×¤â1·î1Æü¤è¤êNetflix¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤À¡£
¡Ö¶µ¾ì¡×¤ò»Ï¤á¡¢ÌÚÂ¼¤Î¼ç±éºîÉÊ¤Ë¤ÏÄ¹¤¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÅÁÀâÅª¤ÊºîÉÊ¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë¡£2001Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡ÖHERO¡×¤â¤½¤Î1¤Ä¤Ç¡¢Ê¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï30%Ä¶¤¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÂè2´ü¡Ê2014Ç¯ÊüÁ÷¡Ë¤ä¡¢2ËÜ¤Î·à¾ìÈÇ¡Ê2007Ç¯¡¢2015Ç¯¸ø³«¡Ë¤âÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖHERO¡×¤ÇÌÚÂ¼¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÄÉµá¤·¡¢Èïµ¿¼Ô¤Îµ¯ÁÊ¡¢ÉÔµ¯ÁÊ¤ò·è¤á¤ë¸¡»ö¡¦µ×ÍøÀ¸¸øÊ¿¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÂè1´ü¤Ç¤Ïµ×ÍøÀ¸¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë»öÌ³´±¡¦±«µÜÉñ»Ò¤ò¾¾¤¿¤«»Ò¤¬±é¤¸¡¢Æ±¤¸ÅìµþÃÏ¸¡¾ëÀ¾»ÙÉô¡¦·º»öÉô¤ÎÃç´Ö¤È¤·¤Æ¡¢°¤Éô´²¤äÂçÄÍÇ«¡¹¡¢È¬ÅèÃÒ¿Í¤ä¾¡Â¼À¯¿®¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤â½¸·ë¡£¸«¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥ÞÂè1´ü¤Ç¤ÎÌÚÂ¼¤È¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦±«µÜ¤ò±é¤¸¤¿¾¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¢£¼«Í³ËÛÊü¤Ë¿¿¼Â¤òÄÉµá¤¹¤ë»Ñ¤È"Ç®"¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡ªµ×ÍøÀ¸¸¡»öÌò¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¹¥±é
µ×ÍøÀ¸¤ÏÌõ¤¢¤Ã¤ÆÃæÂ´¤À¤¬¡¢Âç¸¡¡¢»ÊË¡»î¸³¤ò·Ð¤Æ¸¡»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃË¡£¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ë¥é¥Õ¤ÊÉþÁõ¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬Ã¯¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÊªÉÝ¤¸¤·¤Ê¤¤·¿ÇË¤ê¤«¤Ä¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê°ÛÃ¼»ù¤À¡£¤À¤¬ÀµµÁ´¶¤¬¶¯¤¯¹ÔÆ°ÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢¼þ¤ê¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òµæÌÀ¤·Â³¤±¤ë¡£
ÌÚÂ¼¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ×ÍøÀ¸¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¡£Âè1ÏÃ¤ÎËÁÆ¬¡¢ÄÌÈÎÈÖÁÈ¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤È½Ð¹ç¤Ã¤¿»þ¤Î¾Ð¤ß¤Ê¤É¤Ï¤¤¤«¤Ë¤â³Ú¤·¤½¤¦¤À¤·¡¢±«µÜ¤òÁÜ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤È¤Ü¤±¤¿´¶¤¸¤ÇÂ¾¤Î¸¡»ö¤ÎÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤â¡¢¤È¤Æ¤â¼«Á³¤À¤·³¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Èïµ¿¼Ô¤ÎÊÛ¸î»Î¤ÎºîÀï¤Ë²×Î©¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÅÜ¤ê¤ò¸«¤»¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÁê¼ê¤ò¸«¤Æ¡Ö±ø¤¯¤Ê¤¤¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¡£¤Þ¤¿Âè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¶¯¤¤·è°Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¿¼Â¤òÏÃ¤·¤¿Áê¼ê¤ò¡¢À¡¤ó¤À¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë¡£
ÉáÃÊ¤Îñ¨¡¹¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¡¢»ö¼Â¤ò¶Ê¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ëÁê¼ê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦»Ñ¡¢¾ð¤Ë°î¤ì¤ë¤Þ¤Ê¤¶¤·¡£µ×ÍøÀ¸¤Î¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ä¡¢¸¡»ö¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ø¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¡¢ÌÚÂ¼¤Î±éµ»¤«¤é½½ÆóÊ¬¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢ÌÚÂ¼¼«¿È¤¬»ý¤ÄÊ·°Ïµ¤¤ä¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¡¢Êª¸ì¤ËÎÏ¶¯¤¯°ú¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£
¢£¤ª·ø¤¤»öÌ³´±¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ë±é¤¸¤¿¾¾¤¿¤«»Ò
¾¾¤¬±é¤¸¤ë±«µÜ¤Ï¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ç·ø¤¤À³Ê¡£´ã¶À¤ò¤«¤±¡¢¿Ä¤Î¤¢¤ëÀ¼¤Ç¥Ï¥¥Ï¥¤ÈÃý¤ë¡¢¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Î»öÌ³´±¤À¡£¾ëÀ¾»ÙÉô¤ËÉëÇ¤¤·¤¿µ×ÍøÀ¸¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢Åö½é¤Ï¼«Í³ËÛÊü¤Êµ×ÍøÀ¸¤È¤ÏÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬°¤¤¡£
Âè1ÏÃ¤Î²¼ÃåÅ¥ËÀ¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¡¢²¼Ãå¤ÎÏÃ¤ÇÈïµ¿¼Ô¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëµ×ÍøÀ¸¤òÀ©¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ç¸·¤·¤¯¿ÒÌä¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢²¼Ãå¤òÅð¤Þ¤ì¤¿½÷À¤¿¤Á¤È³Ú¤·¤²¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëµ×ÍøÀ¸¤ËÅÜÀ¼¤òÍá¤Ó¤»¤ë¤Ê¤É¡¢±«µÜ¤ÎÀ³Ê¤¬¤½¤Î±éµ»¤«¤é¤è¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ´ºº¤ËÅö¤¿¤ëµ×ÍøÀ¸¤Ë´¶²½¤µ¤ì¡¢¤ä¤¬¤Æ2¿Í¤ÏÎÉ¤¤¥³¥ó¥Ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Âè5ÏÃ¤Ç¡¢2¿Í¤ÇÄ´ººÀè¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤¿¸å¤«¤é¤Ï¡¢½÷À¤é¤·¤¤²Ä°¦¤é¤·¤µ¤âÞú¤ß½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Âè6ÏÃ¤Ç¥Ð¡¼¤ËÃµ¤·Êª¤ò¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢µ×ÍøÀ¸¤ËÏ¢¤ìÌá¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ï¡¢¤Ä¤¤¥¯¥¹¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿±«µÜ¤ÎÊÑ²½¤âËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¸À¤¨¤ë¡£
¤â¤¦»ÍÈ¾À¤µªÁ°¤ÎºîÉÊ¤À¤¬¡¢º£¤âÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤ä¾¾¤é¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤ë±éµ»¤È¡¢ºîÉÊ¤½¤Î¤â¤Î¤Î¹â¤¤´°À®ÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤À¤í¤¦¡£¡ÖHERO¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡Ö±Ç²è¡Ø¶µ¾ì¡Ù¸ø³«µÇ°¡ªÌÚÂ¼ÂóºÈ Ì¾ºî¥É¥é¥Þ°ìµóÊüÁ÷¡×¤È¤·¤Æ¡¢2·î¤«¤é3·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓTWO¤ÇÊüÁ÷Í½Äê¡£¤³¤ì¤òµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤³¤ÎÌ¾ºî¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡áËÙ¿µÆóÏº
ÊüÁ÷¾ðÊó
HERO(2001Ç¯)
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)12:00¡Á
¥É¥é¥Þ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡ÖHERO¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë(2007Ç¯)
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)21:40¡Á
HERO(2014Ç¯)
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯3·î1Æü(Æü)12:10¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓTWO ¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
½Ð±é¡§ÌÚÂ¼ÂóºÈ ¾¾¤¿¤«»Ò ÂçÄÍÇ«¡¹ °¤Éô´² ¾¡Â¼À¯¿® ¾®Æü¸þÊ¸À¤ È¬ÅèÃÒ¿Í ³ÑÌîÂîÂ¤ »ù¶ÌÀ¶ ¤Û¤«