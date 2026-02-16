¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç2¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¡¡¥âー¥°¥ëËÙÅç¹Ô¿¿Áª¼ê¤Î¹¶¤á¤Î³ê¤ê¤ò»Ù¤¨¤¿°¦ÃÎ¤Î¡ÈÄ´À°ÀÁÉé¿Í¡É
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥âー¥°¥ë¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢º£Âç²ñ2¤ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿´ôÉì¸©ÃÓÅÄÄ®½Ð¿È¤ÎËÙÅç¹Ô¿¿Áª¼ê¡£¾¡Éé¤òº¸±¦¤¹¤ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤ÎÂ¸µ¤ò»Ù¤¨¤ëµ»½Ñ¤¬¡¢°¦ÃÎ¸©¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥å¥¢¥ë¥âー¥°¥ë¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ËÙÅç¹Ô¿¿Áª¼ê¡£
¤½¤Î³èÌö¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¹¥ー¤ä¥¹¥Îー¥Üー¥É¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÀìÌçÅ¹¡ÖICDI¡×¤Ç¤¹¡£
Å¹¤ÎÂåÉ½¡¦ÉðÃÒ¸øÍÎ¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÙÅçÁª¼ê¤¬Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¡¢¥¹¥ーÈÄ¤ÎÄ´À°¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q.¤½¤â¤½¤âÈÄ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤È¤Ï²¿¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Ö¤³¤ì¤ÏËÙÅçÁª¼ê¤ÎÈÄ¤Ç¡¢2½µ´Ö¸å¤Î¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç»È¤¦ÈÄ¤ÎÄ´À°¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¦¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ´À°¤Ï¡¢³êÁöÀÇ½¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸¦Ëá¤ò¤«¤±¤ë¡£¥«ー¥Ó¥ó¥°¥¿ー¥ó¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¨¥Ã¥¸¤ò¸¦¤®¤Ê¤ª¤·ºÇ¸å¤Ë¥ï¥Ã¥¯¥¹¤ò¤«¤±¤ë¡×(ICDI ÂåÉ½¼èÄùÌò ÉðÃÒ¸øÍÎ¤µ¤ó)
ËÙÅçÁª¼ê¤Î¥ªー¥Àー¤Ë´°àú¤Ë¤³¤¿¤¨¤ë¤¿¤á¡¢µ¡ºà¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂ¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÉðÃÒ¤µ¤ó¤¬¼«¤éÀìÍÑ¤Îµ¡³£¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤â¡£ËÙÅçÁª¼ê¤Î¥ªー¥Àー¤Ï¡Ö¥¹¥Ôー¥É½Å»ë¡×
ËÙÅçÁª¼ê¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤Ë°Ü½»Àè¤Î¥Î¥ë¥¦¥§ー¤«¤é°ì»þµ¢¹ñ¤·¡¢ÈÄ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò°ÍÍê¤·¤Ë¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌÏÍÍ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ÎÌÏÍÍ¤¬¡¢Àã¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÂÐ±þ¤ä³êÁöÀÇ½¤ò¾å¤²¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×(ÉðÃÒ¤µ¤ó)
Q.¥Ç¥å¥¢¥ë¥âー¥°¥ë¤Ï¥¹¥Ôー¥É¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡©¡ÖËÙÅçÁª¼ê¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤â¡¢º£²ó¤Ï¥¹¥Ôー¥É½Å»ë¡£¥¹¥Ôー¥É¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤ò¤·¤¿¡×(ÉðÃÒ¤µ¤ó)
º£²ó¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎËÙÅçÁª¼ê¤Î¥ªー¥Àー¤Ï¡¢¥¹¥Ôー¥É½Å»ë¡£
³ê¤ê¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¹Â¤Î²Ã¹©¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈÄ¤ÎÎ¢¤ËÅÉ¤ë¥ï¥Ã¥¯¥¹¤â¡¢ÂÑµ×À¤è¤ê¤â¥¹¥Ôー¥É¤ò½Å»ë¤·¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¹Ô¿¿¤¯¤ó¤é¤·¤¤³ê¤ê¡×
¼«Ê¬¤Î»ý¤Æ¤ëµ»½Ñ¤ò»È¤¤¡¢ËÙÅçÁª¼ê¤ò»Ù¤¨¤ëÉðÃÒ¤µ¤ó¡£
15Æü¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥âー¥°¥ë¤Î»î¹ç¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖË½Áö¤·¤¿¤ê¥Ð¥Ã¥¯¤Ç³ê¤ê¹ß¤ê¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¹Ô¿¿¤¯¤ó¤é¤·¤¤³ê¤ê¡£Âç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¹Ô¿¿¤¯¤ó¤Î¹¶·âÅª¤Ê³ê¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×(ÉðÃÒ¤µ¤ó)
º£²ó¤Ï¡¢ÀË¤·¤¯¤â¶â¥á¥À¥ë¤ËÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬――¡£
¡Ö¥á¥À¥ë¼è¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢°ìÈÖ¤Ï¤±¤¬¤ò¤»¤º¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ë¤Í¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¡×(ÉðÃÒ¤µ¤ó)
Q.ÉðÃÒ¤µ¤ó¤ÎÄ´À°¤·¤¿ÈÄ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¤È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡©¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë±ó¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î¸ÞÎØ¤Ë¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×(ÉðÃÒ¤µ¤ó)