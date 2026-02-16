「too much of a good thing」の意味は？親切なのはわかるけど…【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「ありがた迷惑」でした！

「too much of a good thing」は、いいことでも度が過ぎると問題であることや、うんざりすることを表しています。

なにごともほどよいことが大事、という意味のことわざ「過ぎたるは猶及ばざるがごとし」と同じようなニュアンスで使うこともできますよ。

「Kindness in excess is too much of a good thing.」

（度を超した親切はありがた迷惑である）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。