「too much of a good thing」の意味は？親切なのはわかるけど…【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「too much of a good thing」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ありがた迷惑」でした！
「too much of a good thing」は、いいことでも度が過ぎると問題であることや、うんざりすることを表しています。
なにごともほどよいことが大事、という意味のことわざ「過ぎたるは猶及ばざるがごとし」と同じようなニュアンスで使うこともできますよ。
「Kindness in excess is too much of a good thing.」
（度を超した親切はありがた迷惑である）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
