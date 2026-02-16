シール帳の次は「お菓子帳」！ 少ないお小遣いでも作れる友だちと交渉して交換！あの菓子メーカーも反応
皆さん、これなんだと思いますか？シール帳が流行っていますが、これは『お菓子帳』。いま密かなブームになっているんです。
シール帳に続き…「お菓子帳」子どもたちがハマる理由
色とりどりのお菓子が並べられているファイル。これいったい何かというと…
有紗さん（8）
「『お菓子帳』って呼んでいる」
その名もズバリ！『お菓子帳』！いま自慢のお菓子帳をSNSに投稿する人が続出！そこには…
「シール帳の次はお菓子シール帳が流行るらしいですよ」
若い世代を中心に流行っている『シール帳』。その次にブームがくると言われているのが、『お菓子帳』なんです。
小学2年生の有紗さん（8）。お菓子帳を始めたきっかけは？
有紗さん
「お小遣いが200円だから、500円するシールや『ボンボンドロップシール』は買えない。『駄菓子』だと10個くらい買える」
高いシールだと、1シート500円以上するものも。一方、駄菓子だと安い値段でたくさん買える、それも人気の理由の一つです。
有紗さん
「“キャラクター系”はみんな『珍しい』と思っているから、レートが高い」
お菓子帳やシール帳の楽しみは友達との交換。欲しいものを言い合って、意見が合えば交渉成立なんです。
有紗さんは、『うまい棒1本』で『いま人気のシール』をゲットできたといいます。
「わかる、うちも欲しい」“交渉成立”どうやって？
こちらは、小学6年生の鈴さん（12）。実際に、お菓子交換の様子を見てみると…
お菓子交換の様子
「何これ、かわいい」
「『カリカリ梅のグミ』欲しい」
「わかる、うちも欲しい」
まず相手のお菓子帳をみて、欲しいものを決めると、次は交渉が始まります。
お菓子交換の様子
「私これがいいです」
「『タケノコ』は？」
「ダメ！」
「じゃあ『ワサビ』」
話し合いの結果、交渉成立です。
鈴さん
「『ボンボンドロップシール』が手に入らないから、みんな『あげたくない』みたいなことが多くて、（『シール帳』で）ケンカになっている子もいた。『お菓子帳』は平和」
鈴さんの母
「スーパーで買えるもので楽しむ発想がいいなと。柔軟性があって。計算も本人がして頭を使ってくれるので、『お菓子帳』の方がおすすめ」
菓子メーカーも反応「流行っているシールに似てる」
人気急上昇中の『お菓子帳』。この人気にあやかろうと、ある企業が動き出しました。そのSNSでは！
「今お菓子帳が流行っているそうなので、作ってみました〜！！みなさんもぜひ作ってみてくだパイン！」
これは『パインアメ』を製造・販売する会社のSNS。投稿した理由は…
パイン 広報部 井守真紀さん
「『パインアメグミ』は開封すると、ちょっと透明でぷるぷるしていて、いま流行っているシールにとても似ているというところで、“映えるお菓子帳”にしてほしく（『パインアメグミ』を）おすすめした」
子どもたちに流行りつつある『お菓子帳』。今後どこまで広がるのでしょうか。