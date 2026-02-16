皆さん、これなんだと思いますか？シール帳が流行っていますが、これは『お菓子帳』。いま密かなブームになっているんです。

シール帳に続き…「お菓子帳」子どもたちがハマる理由

色とりどりのお菓子が並べられているファイル。これいったい何かというと…

有紗さん（8）

「『お菓子帳』って呼んでいる」

その名もズバリ！『お菓子帳』！いま自慢のお菓子帳をSNSに投稿する人が続出！そこには…

「シール帳の次はお菓子シール帳が流行るらしいですよ」

若い世代を中心に流行っている『シール帳』。その次にブームがくると言われているのが、『お菓子帳』なんです。



小学2年生の有紗さん（8）。お菓子帳を始めたきっかけは？

有紗さん

「お小遣いが200円だから、500円するシールや『ボンボンドロップシール』は買えない。『駄菓子』だと10個くらい買える」

高いシールだと、1シート500円以上するものも。一方、駄菓子だと安い値段でたくさん買える、それも人気の理由の一つです。

有紗さん

「“キャラクター系”はみんな『珍しい』と思っているから、レートが高い」

お菓子帳やシール帳の楽しみは友達との交換。欲しいものを言い合って、意見が合えば交渉成立なんです。



有紗さんは、『うまい棒1本』で『いま人気のシール』をゲットできたといいます。

「わかる、うちも欲しい」“交渉成立”どうやって？

こちらは、小学6年生の鈴さん（12）。実際に、お菓子交換の様子を見てみると…

お菓子交換の様子

「何これ、かわいい」

「『カリカリ梅のグミ』欲しい」

「わかる、うちも欲しい」

まず相手のお菓子帳をみて、欲しいものを決めると、次は交渉が始まります。

お菓子交換の様子

「私これがいいです」

「『タケノコ』は？」

「ダメ！」

「じゃあ『ワサビ』」

話し合いの結果、交渉成立です。

鈴さん

「『ボンボンドロップシール』が手に入らないから、みんな『あげたくない』みたいなことが多くて、（『シール帳』で）ケンカになっている子もいた。『お菓子帳』は平和」

鈴さんの母

「スーパーで買えるもので楽しむ発想がいいなと。柔軟性があって。計算も本人がして頭を使ってくれるので、『お菓子帳』の方がおすすめ」

菓子メーカーも反応「流行っているシールに似てる」

人気急上昇中の『お菓子帳』。この人気にあやかろうと、ある企業が動き出しました。そのSNSでは！

「今お菓子帳が流行っているそうなので、作ってみました〜！！みなさんもぜひ作ってみてくだパイン！」

これは『パインアメ』を製造・販売する会社のSNS。投稿した理由は…

パイン 広報部 井守真紀さん

「『パインアメグミ』は開封すると、ちょっと透明でぷるぷるしていて、いま流行っているシールにとても似ているというところで、“映えるお菓子帳”にしてほしく（『パインアメグミ』を）おすすめした」

子どもたちに流行りつつある『お菓子帳』。今後どこまで広がるのでしょうか。