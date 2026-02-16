MERCER bis春限定♡あまおう苺の贅沢シフォン

ニューヨークをはじめとする海外のフードカルチャーを発信するMERCER OFFICEが手がける生キャラメルシフォンケーキ専門店MERCER bisから、春季限定のプレミアムシフォンケーキ「あまおう苺」が登場。2026年2月16日（月）より、スプリングシーズン限定で販売されます。甘酸っぱい苺が主役の、ときめく一台です♡

春色に染まる贅沢シフォン

今回のプレミアムシフォンは、甘酸っぱいあまおう苺をたっぷりと重ねた華やかな仕上がり。

MERCER bisならではの米粉と卵白を使用した“ふわもち”食感の生地に、自家製ラズベリージャムとクランベリー果肉をプラスしています。

さらに、ストロベリーシロップを合わせたオリジナルブレンドの生クリームで全体をやさしく包み込み、あまおう苺を贅沢に使ったソースを重ねることで、春らしい彩りと奥行きのある味わいを実現。

見た目も味わいも、特別感あふれる一台です。

春を味わう♡バターステイツ by銀のぶどうの苺サンド

毎朝手作りの特別感

MERCER bisのシフォンケーキは、パティシエが毎朝一から手作り。素材の持ち味を大切にしながら、丁寧に焼き上げています。

春の集まりや誕生日、送別会などのお祝いシーンにもぴったり。ふんわり軽やかな口あたりと、苺のフレッシュな酸味が広がる味わいは、大人女子のご褒美スイーツにもおすすめです♪

商品概要

～Premium Chiffon Cake～あまおう苺

価格：2,600円（税込）／Lサイズ5,800円（税込）

販売期間：2026年2月16日（月）～

販売店舗：MERCER bis SHIBUYA

春だけの甘酸っぱいご褒美♡

春限定で楽しめる「あまおう苺」のプレミアムシフォンケーキ。ふわもち食感と甘酸っぱい苺のハーモニーが、季節のひとときを華やかに彩ります。

大切な人との集まりや、自分へのちょっとしたご褒美に。今だけの特別な味わいを、ぜひ堪能してみてください♡