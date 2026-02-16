読むのが難しいと思う「鳥取県の自治体」ランキング！ 2位「智頭町」を抑えた1位は？【2026年調査】
澄み渡った冬の空気が心地よく、静かに春を待つ季節。古くからの由来を持つ地名は、文字の組み合わせからは想像できない独特の響きを持っており、知れば知るほどその奥深さに引き込まれます。
All About ニュース編集部では、2026年1月28日、全国10〜70代の男女250人を対象に、鳥取県の自治体に関するアンケートを実施しました。その中から、「読むのが難しいと思う鳥取県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「漢字の組み合わせが独特で、読み方が難しいと感じます」（50代男性／大阪府）、「『ちがしらちょう』と読んでしまったから」（50代女性／北海道）、「読み方は合っていたが、検索すると表記が『づ』だったので難しいなと感じた」（20代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「見慣れない漢字で読み方がわからないため」（30代女性／埼玉県）、「この漢字でほうきとはまず読めない」（50代女性／静岡県）、「『耆』という漢字は日常で使うことがほぼないため、文字の構造からも読みを推測しにくい点が非常に難しいと感じました」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
