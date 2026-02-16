もらったらうれしい「大阪府のお土産」ランキング！ 2位「堂島ロール」を抑えた1位は？【2026年調査】
まだまだ冷え込みが厳しい時期ですが、バレンタインが近づき街中には甘い香りが漂い始めていますね。大切な人への贈り物はもちろん、自分へのご褒美としても選びたくなるような、豊かな風味と歴史が詰まった名品をピックアップしました。
All About ニュース編集部は2月3日、全国10〜70代の男女250人を対象に「お土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、もらったらうれしい「大阪府のお土産」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「期間限定の味もあって色んな味を楽しめそうだから」（30代女性／神奈川県）、「大阪にはなかなか良いお土産がなかったが、堂島ロールは大阪が誇る名品だ」（60代男性／大阪府）、「カットせずに、恵方巻きスタイルで食べてみたいから」（40代女性／長崎県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「大阪名物としての認知度が高く、味の満足度も高いため、特別感のあるお土産になるからです」（30代女性／愛知県）、「以前食べてとても美味しかったのと、あまり住んでいる地域で購入できないからです」（20代女性／神奈川県）、「ボリューム満点の餡とほんのり甘い生地の組み合わせは、家族へのお土産にすると一番喜ばれます」（40代男性／宮城県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は2月3日、全国10〜70代の男女250人を対象に「お土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、もらったらうれしい「大阪府のお土産」を紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：堂島ロール（モンシェール）／86票2位は、モンシェールの「堂島ロール」でした。北海道産の生クリームを数種類ブレンドし、香ばしく焼き上げたしっとりとした生地で、たっぷりと包み込んだロールケーキです。クリームを味わうためのロールケーキとしてブームを巻き起こし、現在でも大阪を代表する洋菓子土産として絶大な人気を誇ります。そのぜいたくな味わいは、特別な日の贈り物としても喜ばれます。
回答者からは「期間限定の味もあって色んな味を楽しめそうだから」（30代女性／神奈川県）、「大阪にはなかなか良いお土産がなかったが、堂島ロールは大阪が誇る名品だ」（60代男性／大阪府）、「カットせずに、恵方巻きスタイルで食べてみたいから」（40代女性／長崎県）などのコメントがありました。
1位：豚まん（551蓬莱）／94票1位は、551蓬莱の「豚まん」でした。大阪土産といえば必ずと言っていいほど名前が挙がる、ソウルフード的な存在です。職人が一つひとつ丁寧に手包みする豚まんは、甘みのあるダイス状の豚肉とタマネギがぎっしり詰まっており、ボリューム満点。店舗の近くを通りかかると漂う食欲をそそる香りは、まさに大阪の街の代名詞とも言える不動の1位です。
回答者のコメントを見ると「大阪名物としての認知度が高く、味の満足度も高いため、特別感のあるお土産になるからです」（30代女性／愛知県）、「以前食べてとても美味しかったのと、あまり住んでいる地域で購入できないからです」（20代女性／神奈川県）、「ボリューム満点の餡とほんのり甘い生地の組み合わせは、家族へのお土産にすると一番喜ばれます」（40代男性／宮城県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)