¥¸¥§¥é¥Ô¥±¡Ö¥È¥é¥Ù¥ë¥°¥Ã¥º¡×ÅÐ¾ì¡ª¡¡¥Ù¥¢¤ä¥¢¥¤¥¹¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¥Í¥Ã¥¯¥Ô¥í¡¼¡×¤Ê¤ÉÁ´9¼ï
¡¡¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ögelato pique¡Ê¥¸¥§¥é¡¼¥È ¥Ô¥±¡Ë¡×¤Ï¡¢2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¡¢Î¹Àè¤Ç¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯¿´ÃÏ¤è¤¯²á¤´¤»¤ë¡ÖTRAVEL GOODS¡×¤ò¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤Ç½ç¼¡È¯ÇäÃæ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥í¥´¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡ÍøÊØÀÈ´·²¤Î¡Ö¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¡×¤â
¢£ÊØÍø¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ÖTRAVEL GOODS¡×¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ËÅ½¤Ã¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡Ö¥¸¥§¥é¡¼¥È ¥Ô¥±¡×¤é¤·¤¤¥Ù¥¢¤ä¥¢¥¤¥¹¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÇÍ·¤Ó¿´¤òÅº¤¨¤¿¡¢¥È¥é¥Ù¥ëÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥àÁ´9¼ïÎà¡£
¡¡Ä¹¤á¤Î»ý¤Á¼ê¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡Ö¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ï¡¢Î¹¤Î¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¾ö¤ó¤Ç»ý¤Á±¿¤ó¤À¤ê¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥Ð¥Ã¥°ÇØÌÌ¤Ë¤¢¤ë³°¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤Î¥Ð¡¼¤ËÄÌ¤»¤ë¥¹¥ê¥Ã¥È¤âÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃåÂØ¤¨¤ä¤ªÅÚ»º¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Î¹¹Ô¤ÎÆü¿ô¤äÆþ¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇÂç¤¤µ¤¬Áª¤Ù¤ë¡Ö¥È¥é¥Ù¥ë¥Ý¡¼¥Á¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Î¹Àè¤ÎÉô²°¤Ç180ÅÙ¹¤²¤Æ¤µ¤Ã¤ÈÄß¤ë¤»¤ë¡Ö¥Ï¥ó¥®¥ó¥°¥Ý¡¼¥Á¡×¤ä¡¢Ç®¤µ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ýÇ¼²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¥±¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¡¢ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥í¥´»É¤·¤å¤¦Æþ¤ê¤Î¥Õ¡¼¥É¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡Ö¥È¥é¥Ù¥ë ¥Õ¡¼¥ÉÉÕ¤¥Í¥Ã¥¯¥Ô¥í¡¼¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ÜÆ°¥·¡¼¥ó¤ò²÷Å¬¤Ë¤µ¤»¤ë¡Ö¥È¥é¥Ù¥ë ¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¤ä¡¢¡Ö¥È¥é¥Ù¥ë ¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¡×¡¢¡Ö¥È¥é¥Ù¥ë ¥í¥´¥¸¥ã¥¬¡¼¥ÉÃå°µ¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
