ラブブ×「ゴディバ」コレクション2．18発売！ 濃厚チョコのスリーブ付きドリンクなど登場
「ゴディバ」とラブブでおなじみの「THE MONSTERS」によるコラボコレクションが、2月18日（水）から、全国の「ゴディバショップ」、「GODIVA cafe」および「ゴディバ オンラインショップ」で順次発売される。
【写真】ラブブ形の缶もかわいすぎる！ 「GODIVA × LABUBU」コレクション商品一覧
■黒ラブブをデザイン
今回登場する「GODIVA × LABUBU」コレクションは、ラブブをデザインしたオリジナルパッケージに、「ゴディバ」ならではの贅沢な味わいが堪能できるチョコレートを詰め合わせたコレクション。
ポップアップボックスの引き出しに、ダークとミルクの「Gキューブ」5粒とパール缶を詰め合わせたセットや、ラブブをかたどった缶に、ラブブ形のミルクチョコレート2枚を入れた缶など、ギフトにもぴったりな商品が並ぶ。
またオンライン限定で、ラブブ形のタブレットチョコレート3つと、ティーカップ、スプーンを組み合わせた豪華セットも用意。
そのほか、オリジナルデザインのスリーブが付属する「GODIVA × LABUBU ヘーゼルナッツ ダークチョコレート」や、オリジナルスリーブと金属製スプーン付きの特別仕様で提供する「GODIVA × LABUBU ダークチョコレート ソフトクリーム」といった、チョコレートの濃厚な味わいとナッツの豊かな風味を楽しめるドリンクやソフトクリームも展開される。
