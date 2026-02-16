¡ÖÆîÄ»Åç¤Î¥ì¥¢¥¢ー¥¹Å¥¤ÎÀ¸»ºµ»½Ñ¤Î²ÃÂ®²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡×ÃµººÁ¥¤Á¤¤å¤¦¤¬¥ì¥¢¥¢ー¥¹Å¥¤Î°ú¤ÍÈ¤²¤ËÀ®¸ù¤·À¶¿å¹Á¤Ëµ¢¹Á ¿å¿¼6000¥áー¥È¥ë¤«¤é¡Ö»º¶È¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¡×³ÎÊÝ¤Ø=ÀÅ²¬»Ô
ÆîÄ»Åç²¤Ç¥ì¥¢¥¢ー¥¹¤ÎºÎ¹Û»î¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃµººÁ¥¡Ö¤Á¤¤å¤¦¡×¤¬2·î14Æü¡¢À¶¿å¹Á¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÃµººÁ¥¡Ö¤Á¤¤å¤¦¡×¤È¥ì¥¢¥¢ー¥¹Å¥
Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÎò»ËÅª¤Ê²÷µó¡×¤È¸ì¤ê¡¢¹ñ»º²½¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ã¿¢ÅÄËã¸êµ¼Ô¡ä¡Ö½Ð¹Á¤«¤é1¤«·î¡£ÃµººÁ¥¡Ø¤Á¤¤å¤¦¡Ù¤¬¥ì¥¢¥¢ー¥¹¤ÎºÎ¹Û»î¸³¤ò½ª¤¨¡¢º£À¶¿å¹Á¤Ëµ¢¹Á¤·¤Þ¤·¤¿¡×
À¶¿å¹Á¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÃµººÁ¥¡Ö¤Á¤¤å¤¦¡×¡£ÆüËÜºÇÅìÃ¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÆîÄ»Åç²¤Ç2·î1Æü¡¢¥ì¥¢¥¢ー¥¹¤ò´Þ¤à¤È¤µ¤ì¤ëÅ¥¤Î°ú¤ÍÈ¤²¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÁ¥¤ò¸«¤ËÍè¤¿¿Í¡ä¡Ö¡Ê»Ò¤É¤â¤¬¡ËÁ¥¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤ÇÂç¤¤¤Á¥¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡× ¡Ö¤ª¤Ã¤¤¤¡ª¡× ¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ¤Î»º¶È¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
³¤Äì¤Ë¸þ¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¹ß¤í¤µ¤ì¤ëµ¡ºà¡£¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿å¿¼Ìó6000¥áー¥È¥ë¡£¼þ¤ê¤Ë¤Ï¿¼³¤µû¤â±Ë¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Á¥¾å¤Ë¡¢Àª¤¤¤è¤¯Å¥¿å¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡¢¥ì¥¢¥¢ー¥¹¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ì¥¢¥¢ー¥¹Å¥¡×¤Ç¤¹¡£
¡ãÆâ³ÕÉÜ¥×¥í¥°¥é¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ÀÐ°æÀµ°ì»á¡ä¡ÖÎò»ËÅª²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¦¿å½èÍý¤ò¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Ã¥É¥±ー¥¾õÂÖ¤Ë¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÀ®Ê¬Ê¬ÀÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡× ¡Ö»º¶È¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¡×¹ñ»º²½¤Ø´üÂÔ
¼«Æ°¼Ö¤Î¥âー¥¿ー¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÉôÉÊ¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¢¥¢ー¥¹¡£ÁÇºà¤ÎÀÇ½¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö»º¶È¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤ÏÍ¢Æþ¤ÎÂçÈ¾¤òÃæ¹ñ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Î»î¸³¤Ï¹ñÆâ¤ÎºÎ¹Û¤Ë¸þ¤±¤¿Âè°ìÊâ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÆâ³ÕÉÜ¥×¥í¥°¥é¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ÀÐ°æ»á¡ä¡Ö¹â»ÔÆâ³Õ¤Î¤â¤È¤Ç¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ÎÃæ¤Î17ÈÖÌÜ¤Î³¤ÍÎ¤È¤·¤Æ¡¢ÆîÄ»Åç¤Î¥ì¥¢¥¢ー¥¹Å¥¤ÎÀ¸»ºµ»½Ñ¤Î²ÃÂ®²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜ¤Î»º¶È¹½Â¤¤òÂç¤¤¯Æ°¤«¤¹°ì¼ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£ÃµººÁ¥¡Ö¤Á¤¤å¤¦¡×¤Ï2027Ç¯2·î¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊºÎ¹Û»î¸³¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£