¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤é¾Íè¤ÎÇ¥¿±¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é·ò¹¯¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡Ö¥×¥ì¥³¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¥±¥¢¡×¤¬ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÉÙ»Î»Ô¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÂÎ¤ÈÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¹ÖºÂ
2026Ç¯2·î¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô¤Ç¤Ï¸©Æâ½é¤ÎÀìÌç³°Íè¤Ç¤Î·ò¿Ç¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÉÙ»Î»ÔÃÏ°èÊÝ·ò²Ý µÜÃÏ¿¿À¸ÊÝ·ò»Õ¡ä¡Ö³§¤µ¤ó¤Ï¥×¥ì¥³¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¥±¥¢¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
ÉÙ»Î»Ô¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÂÎ¤ÈÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£¡Ö¥×¥ì¥³¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¥±¥¢¡×¤Ï¡ÖÇ¥¿±Á°¤«¤é¤Î·ò¹¯´ÉÍý¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤é·ò¹¯¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ãµÜÃÏÊÝ·ò»Õ¡ä¡Öº£¤ÏÇ¥¿±¤ä·ëº§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾Íè¡¢Éã¿Æ¡¢Êì¿Æ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤¿¤á¤ÎÂÎ¤È¿´¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡¢À¸³è½¬´·¤¬¾Íè¤ÎÇ¥¿±¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò³Ø¤ó¤À¸å¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¿Í·Á¤ÎÊú¤Ã¤³¤ä¤ª¤à¤ÄÂØ¤¨¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã»²²Ã¤·¤¿À¸ÅÌ¡ä¡Ö¤Þ¤ÀÀ¤Î¤³¤È¤È¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡× ¡Öº£¤ÎÀ¸³è¤¬¾Íè¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤ÎÀ¸³è¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤È¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡× 4.4ÁÈ¤Ë1ÁÈ¤¬ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò·Ð¸³ ¿¼¹ï²½¤¹¤ëÇØ·Ê
º£¡¢¥×¥ì¥³¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¥±¥¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤Ç¥¿±¤ÎÁý²Ã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÁé¤»ÂÎ·¿¤äÈîËþ¤ÎÁý²Ã¡¢½Ð»ºÇ¯Îð¤Î¹âÎð²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÔÇ¥¤Î¸¡ºº¤ä¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿É×ÉØ¤Ï22.7%¤Ç¡¢Ìó4.4ÁÈ¤Ë1ÁÈ¤ÇÇ¯¡¹¡¢Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2·î¡¢ÉÙ»Î»ÔÎ©Ãæ±ûÉÂ±¡¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿¸©Æâ½é¤Î¥×¥ì¥³¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¥±¥¢¤ÎÀìÌç³°Íè¤Ç¤¹¡£¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ä¸¡ºº¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤Ë±þ¤¸¤¿¡ÖÈ¼Áö·¿¡×¤Î»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤Î¤Û¤«´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ë¤Ï¿©À¸³è¤ÎÁêÃÌ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÄÚÆâÌÀÈþµ¼Ô¡ä¡ÖÄ«¿©¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¡©¡×
¡ã´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡ä¡ÖËÜÅö¤ËºÇ½é¤Ï¾¯¤·¤Ç¤â¡¢µíÆý°ì¸ý¤Ç¤â¡¢¿©Âî¥íー¥ë1¸Ä¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä«¿©·ç¿©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±ÉÍÜÁÇ¤Î·çË³¾É¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢·î·ÐÄË¡¢Áé¤»¤È¤«ÈîËþ¤ÇÇ¥¿±¤Ë´Ø¤ï¤ë½ÅÍ×¤Ê¤È¤³¤í¤¬¥À¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡× Ãæ³ØÀ¸¤«¤é43ºÐÌ¤Ëþ¤Þ¤Ç ÉÙ»Î»Ô¤¬ÈñÍÑ¤ò½õÀ®
ÀìÌç³°Íè¤Ç¤Ï¼õÀºÍñ¤ÎÇÝÍÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡ÖæõÇÝÍÜ»Î¡Ê¤Ï¤¤¤Ð¤¤¤è¤¦¤·¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÀìÌç²È¤¬Ï¢·È¡¢¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤Ë±þ¤¸¤¿¥µ¥Ýー¥È¤¬¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ãÉÍ¾¾°å²ÊÂç³Ø»ºÉØ¿Í²Ê³Ø¹ÖºÂ¶µ¼ø ¾®Ã«Í§Èþ°å»Õ¡ä¡Ö¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤òÀµ¤·¤¯Àµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ä¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦³èÆ°¤¬½ù¡¹¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¤³¤Î¥×¥ì¥³¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¥±¥¢¤Î·ò¿Ç¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÙ»Î»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÈñÍÑ¤Î½õÀ®¤¬¤¢¤ê»ÔÆâ¤Ë½»½ê¤¬¤¢¤ëÃæ³ØÀ¸¤«¤é43ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÃË½÷¤È¤â¤Ë¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ÏÌµÎÁ¤Ç¸¡ºº¤ÏÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ2000±ß¤«¤é5000±ß¤Ç¼õ¿Ç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»Î»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö½ÐÀ¸Î¨¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë»Ô¤Î»Üºö¤È¤·¤ÆÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î´ÉÍý¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
