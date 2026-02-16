¡Ö¿¿Áê²òÌÀ¤ÎÂç¤¤Ê°ìÊâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×Ç®³¤ÅÚÀÐÎ®¡íÀ¹¤êÅÚ¡íÁ°½êÍ¼Ô¤òº¾µ½ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá ¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»àºá¤Ê¤É¤Ç¤Î·º»ö¹ðÁÊ¤ËÈ¼¤¦ÁÜºº¤Î²áÄø¤ÇÈ¯³Ð=ÀÅ²¬¸©·Ù
2021Ç¯¤ËÇ®³¤»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÅÚÀÐÎ®ºÒ³²¤Ç¡¢µ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤ÎÁ°¤Î½êÍ¼Ô¤ÎÃË¤¬º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ç®³¤ÅÚÀÐÎ®¤Î°äÂ²¤Î1¿Í¤Ï¡ÖÅÚÀÐÎ®ºÒ³²¤Î¿¿Áê¤¬¤è¤êÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»Ô¤Ë½»¤à²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¡Ê73¡Ë¤é2¿Í¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤é2¿Í¤Ï2021Ç¯3·î¤«¤é4·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢·Ð±Ä¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤¬ÊÄÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê´¶À÷³ÈÂçËÉ»ß¤Î¶¨ÎÏ¶â¤òµõµ¶¿½ÀÁ¤·¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤«¤éÌó160Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤Ï¡¢2021Ç¯7·î¤ËÇ®³¤»Ô¤Çµ¯¤¤¿ÅÚÀÐÎ®ºÒ³²¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÀ¹¤êÅÚ¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤ÎÁ°¤Î½êÍ¼Ô¤Ç¤¹¡£·º»ö¹ðÁÊ¤ÎÁÜºº²áÄø¤ÇÈ¯³Ð¡¢°äÂ²¤Ï¡Ö¿¿Áê²òÌÀ¡×¤ò´ê¤¦
ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤Ï¡¢ÅÚÀÐÎ®ºÒ³²¤Î°äÂ²¤é¤«¤é»¦¿Í¤ä¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç·º»ö¹ðÁÊ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤Ï¤½¤ÎÁÜºº¤Î²áÄø¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ç®³¤¤ÎÅÚÀÐÎ®¤ÇÊì¿Æ¤òË´¤¯¤·¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤Î·º»ö¹ðÁÊ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¥²¼Íº»Ë¤µ¤ó¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÂáÊá¤¬¿¿Áê²òÌÀ¤ÎÂç¤¤Ê°ìÊâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£