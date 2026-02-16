フリーアナウンサーで俳優としても活躍している田中みな実（39）の無防備なすっぴんショットに反響が寄せられている。

【映像】田中みな実のすっぴんショットや手料理（複数カット）

2023年3月、親交のある俳優・仲里依紗（36）のYouTubeチャンネルに出演した田中。野菜がふんだんに入ったちらし寿司やタコときゅうりの酢の物など、ヘルシーな手料理の数々も披露し、「お料理すごすぎて開いた口塞がんない」「料理本出版してください」などと話題になっていた。

無防備なすっぴんショットに反響

2026年2月14日には、音楽ユニット「ホフディラン」のボーカル・キーボード担当・小宮山雄飛（50）のInstagramに登場。すっぴんでスイーツを堪能する、無防備な姿を見せている。「甘味屋さんへ。本人は『すっぴんだから出たくない』と言ってましたが、僕もすっぴんですから。東京駅前でめっちゃ観光ショットも、さすが絵になるねぇ」と投稿された。

この投稿には「すっぴんでコレ？この仕上がり!? さすがは田中みな実さんです」「みな実様が美しい」「田中さんのオフショットは貴重ですね〜」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）