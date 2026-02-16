LDH精鋭メンバー、Snow Man「カリスマックス」を全力パフォ 視聴者驚き「バキバキ、パッキパキ、ムッキムキ」「カリスマッチョ」
GENERATIONS from EXILE TRIBEの中務裕太が、16日放送のTBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』に出演。LDH所属の精鋭メンバーを率いて、Snow Manの「カリスマックス」をパフォーマンスした。
【全身ショット】肩幅すご！鍛えられた肉体でジャケットを着こなす中務裕太
同番組の人気企画「踊ってみた企画」では、中務が同グループの世界、澤本夏輝、FANTASTICSの堀夏喜、THE JET BOY BANGERZのSHOW、TAKUMI、HINATA、TAKI、Girls2の小川桜花、山口綺羅を率いてパフォーマンス。原曲のフリを採用しながらもLDHならではのパワフルさを加え、中務の宣言通り「バキバキ、パッキパキ、ムッキムキ」なステージとなった。
さらに、終盤には中務がジャケットを脱ぎ捨て、ノースリーブになる場面も。ムキムキな筋肉を見せ、圧巻のパフォーマンスを届けた。
視聴者からは「カリスマッチョだ」「LDHさんらしい力強くてかっこいいダンス」「ぶちぶちにぶちかましてましたね」「LDH選抜めっちゃよかった〜！」「これがバキバキ、パッキパキ、ムッキムキか」「さすがLDH」「余韻やばい」といった声が寄せられた。
