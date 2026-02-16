¼«Å¾¼Ö¥ì¡¼¥¹¼çºÅ¼Ô¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¡¡¶È²áÃ×»àÍÆµ¿¤ÇËÌ³¤Æ»·Ù
¡¡ËÌ³¤Æ»¤Ç2023Ç¯¡¢¼«Å¾¼Ö¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¡Ö¥Ä¡¼¥ë¡¦¥É¡¦ËÌ³¤Æ»¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÃË»ÒÂç³ØÀ¸¡áÅö»þ¡Ê21¡Ë¡á¤¬¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤Æ»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»·Ù¤Ï16Æü¡¢¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Âç²ñ¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤éÃËÀ3¿Í¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£
¡¡½ñÎàÁ÷¸¡ÍÆµ¿¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¼çºÅÃÄÂÎ¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¡Ê78¡Ë¡¢°ÂÁ´ÂÐºöÃ´Åö¼Ô¡Ê63¡Ë¡¢·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤Î·ÙÈ÷Ã´ÅöÀÕÇ¤¼Ô¡Ê54¡Ë¤Î3¿Í¤Ï¸òÄÌ»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½½Ê¬¤Ê°ÂÁ´ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤Ù¤Î©¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ãí°ÕµÁÌ³¤òÂÕ¤ê¡¢ÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤È¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤¹¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤µ¤»¡¢Âç³ØÀ¸¤ò»àË´¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¡£