°²ÅÄ°¦ºÚ¡õ¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î¡ÈÀ¸¥¢¥Æ¥ì¥³¡É¤Ë¡ÖÌÌÇò¤¤¡ª¡×Çî»Î¤Á¤ã¤óÀä»¿¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬´°À®
2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¡Ø¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡õ°²ÅÄ°¦ºÚ¤ÎÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ë¡¢¡ÈºÙË¦Âç¹¥¤Çî»Î¤Á¤ã¤ó¡ÉÄøÕ¶Ç«¡Ê¤Æ¤¤¤¨¤ó¤Í¡Ë¤Á¤ã¤ó¡Ê8ºÐ¡Ë¤¬½éÅÐ¾ì¡£
Õ¶Ç«¤Á¤ã¤ó¹Í°Æ¤Ë¤è¤ë¡ÈºÙË¦¥¢¥Ë¥á¡É¤Ç¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡õ°²ÅÄ°¦ºÚ¤¬À¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö²¶¤«¡©¤³¤ì¡×¥µ¥ó¥ÉÉÙß·¤¬°Õ³°¤ÊÌòÊÁ¤Ç¥¢¥Ë¥á¤ËÅÐ¾ì
Õ¶Ç«¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ºÙË¦¤ò¸¦µæ¤·¤Æ·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤¬Á÷¤ê¤¿¤¤¡ÈºÙË¦Âç¹¥¤Çî»Î¤Á¤ã¤ó¡É¡£ºÙË¦¤òÃÎ¤ì¤Ð·ò¹¯¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ÈºÙË¦¥ì¥Ù¥ë¤«¤é·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¼ø¶È¡É¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÈÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©¤Ù¤è¤¦ºÙË¦±þ±ç¿©ºà¡É¤ÈÂê¤·Õ¶Ç«¤Á¤ã¤ó¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¥¢¥Ã¥×¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¿©ºà¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥·¥¤¥¿¥±¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¦Â-¥°¥ë¥«¥óÌÈ±ÖºÙË¦¤ò¡Èµ¯¤³¤·¤Æ¡É¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
É÷¼Ù¤Ê¤É¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÏºÙË¦¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢ºÙË¦¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÈË¿£¤¹¤ëÌñ²ð¼Ô¤À¤¬¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤¿ºÙË¦¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡¡¼¥¸¤È¤¤¤¦ÌÈ±ÖºÙË¦¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡È¤É¤¦¤·¤Æ¥·¥¤¥¿¥±¤ÎÀ®Ê¬¤¬ÌÈ±ÖºÙË¦¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤«¡É¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Õ¶Ç«¤Á¤ã¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨¤ò¤â¤È¤Ë¥¢¥Ë¥á¤òÀ©ºî¤·¤¿¡£
¤³¤³¤ÇÕ¶Ç«¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö3¿Í¤Ë¤¿¤À¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤Ä¤Þ¤êÀ¼Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£
¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¦°ËÃ£¤ß¤¤ª¤¬ÌÈ±ÖºÙË¦¤Î¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡¡¼¥¸Ìò¡¢°²ÅÄ°¦ºÚ¤¬ÂÎ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¿ô¤ÎÂ¿¤¤ºÙË¦¤Ç¤¢¤ëÀÖ·ìµåÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤¼¥·¥¤¥¿¥±¤ÎÀ®Ê¬¤ÇºÙË¦¤¬´èÄ¥¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¥¢¥Ë¥á¤Ç³Ø¤Ö¡¢¡ÖºÙË¦¥¢¥Ë¥á¡Á¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶ÊÔ¡Á¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
½ÅÍ×¤ÊÌòÊÁ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¦ÉÙß·¤¿¤±¤·¤Î±éµ»¤Ë¾Ð¤¤¤âµ¯¤¤Ä¤Ä¡¢3¿Í¤Î¥¢¥Æ¥ì¥³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌµ»ö¥¢¥Ë¥á¤¬´°À®¤·¤¿¡£
°²ÅÄ°¦ºÚ¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¤¡ª¡×¤ÈÇï¼ê¡£¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬¡Ö´ÆÆÄ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢Õ¶Ç«¤Á¤ã¤ó¤â¡Ö´°àú¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£