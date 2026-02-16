º£²ó¤Î¤ªÏÃ¤ÏÂè20´¬¼ýÏ¿¡ª¡¡¡Ö·î´©¥Ë¥åー¥¿¥¤¥×¡×3·î¹æ·ÇºÜ¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¹¥¿ーÊª¸ì¡×¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ï¶áÆüÈ¯Çä¤ÎÂè19´¬¤Ë¤Ï¼ýÏ¿¤µ¤ì¤º¡ª
¡¡KADOKAWA¤Ï¡Ö·î´©¥Ë¥åー¥¿¥¤¥×¡×¤Î2026Ç¯3·î¹æ¤ò2·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï900±ß¡£¤³¤Î¹æ¤Ë¤Ï±ÊÌî¸î»á¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¹¥¿ーÊª¸ì¡×¤ÎÂè6ÏÃ¡¦»þ¤Î»í½÷(¤È¤ï¤Î¤¦¤¿¤á)¥¢¥¯¥È6-1¥Ù¥¤¥¸²òÊüÀï¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ï±ÊÌî»á¼«¿È¤¬X¤Ç1·î22Æü¤Ë¡ÖÍè·î¡¢ºÆÍè·î¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¹¥¿ーÊª¸ì¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤ÏÅÜÞ¹¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤³¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¡¢2·î11Æü¤Ë¡Öº£·î¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡»×¤¤ÀÚ¤ê¥Ù¥¿¤ÊÅ¸³«¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥ó°ú¤¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥Ù¥¿¤³¤½¤¬¡¢Êª¸ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è～¡£¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡Ö¥¢¥¯¥È6-1¥Ù¥¤¥¸²òÊüÀï¡×¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤À¤«¤é¤³¤½´¶³´¿¼¤¯¡¢¤½¤·¤Æ±ÊÌî»á¼«¿È¤¬¡Ö¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¤ª¤È¤®ÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤Ç¤¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏÉ¬¸«¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºÇÂç¤Î¾×·â¤Ïº£²ó¤ÎÏ¢ºÜºÇ½ª¥Úー¥¸¤Î¥³¥Þ³°¤Î°ìÊ¸¤À¡£Í×Ìó¤¹¤ë¤È¡Ö5·î9Æü¤ËÂè19´¬¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ÏÂè20´¬¼ýÏ¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£²áµî10Ç¯¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¹¥¿ーÊª¸ì¡×¤ÎÃ±¹ÔËÜ¤Î´©¹Ô¤Ï¡¢¤ª¤è¤½1～2Ç¯¤Ç°ìÅÙ¤Î¥Úー¥¹¡£Ã±¹ÔËÜ¤ÇËÜºî¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ïº£²ó¡Ö·î´©¥Ë¥åー¥¿¥¤¥×¡×¤ò¹ØÆþ¤·ÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢ÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï1Ç¯°Ê¾åÀè¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤À¡ª¡ª
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö·î´©¥Ë¥åー¥¿¥¤¥×¡×4·î¹æ¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¹¥¿ーÊª¸ì¡×Ï¢ºÜ40¼þÇ¯¹æ¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¹¥¿ーÊª¸ì¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤Ï¡Öº£·î¤Ï¤Þ¤À¥¨¥ó¥¸¥ó²ó¤ê»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Íè·î¤Î¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ó¤Ê¥¢¥Û¤Ê¡ª¡×¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¼¤Ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢½ñÅ¹¤Ç3·î¹æ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢4·î¹æ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¤Ê¤Î¤Çº£·î¤Ï¤Þ¤À¥¨¥ó¥¸¥ó²ó¤ê»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£- ±ÊÌî¸îºîÉÊ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È (@naganomamoru) February 11, 2026
Íè·î¤Î¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ó¤Ê¥¢¥Û¤Ê¡ª¡×¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£#¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¹¥¿ーÊª¸ì
(C)EDIT ,All rights reserved.