¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï16Æü¡¢J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°EASTÂè2Àá¤ÇÂà¾ì¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿Çð¥ì¥¤¥½¥ëDF¸¶ÅÄÏË¤ËÂÐ¤·¡¢2»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß¤ÈÈ³¶â20Ëü±ß¤Î½èÊ¬¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¸¶ÅÄ¤Ï15Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÅìµþVÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾45+3Ê¬¤Ë¼«¤é¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½èÍý¤·¤è¤¦¤È¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ò´º¹Ô¤·¤¿ºÝ¤ËFWÀ÷ÌîÍ£·î¤ÎÂ¤ò½³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°µ¬Î§°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ ¶¥µ»¤ª¤è¤Ó¶¥µ»²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¨È³´ð½à¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¿³µÄ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤Î¹Ô°Ù¤ò¡ÖÁê¼ê¶¥µ»¼Ô¤Î±¦æú¤ËÂÐ¤·¡¢ÂÎ¢¤Ç²á¾ê¤ÊÎÏ¤Ç¥¿¥Ã¥¯¥ë¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ï¡¢Ãø¤·¤¤È¿Â§¹Ô°Ù¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¡×¤·¡¢2»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤È20Ëü±ß¤ÎÈ³¶â½èÊ¬¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡¸¶ÅÄ¤Ï21Æü¤ÎÂè3Àá¼¯ÅçÀï¤È28Æü¤ÎÂè4ÀáFCÅìµþÀï¤¬½Ð¾ìÄä»ß¤È¤Ê¤ë¡£
