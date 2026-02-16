2/23¡Ê·î¡ËÊüÁ÷¤Î¡ÖÍµÈ¥¼¥ß¡×ÍµÈ¥¼¥ßSP¢§¥®¥ã¥ëÁ¾º¬vsÇú¿©¥¢¥¹¥ê¡¼¥È·³Ì¾¾¡Éé¡ª¶Ì¥Î°æÉô²°¤Î¶å½£±óÀ¬¤ËÌ©ÃåSP
¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¡õ¸µ¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÂçË¤¤¬»²Àï¤Ç¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¥Ô¥ó¥Á!?¶Ì¥Î°æÉô²°¤¬Ç¯´Ö¤ÇºÇ¤âÇú¿©¤¹¤ë¶å½£±óÀ¬¤ËÌ©Ãå¡ª¹âµéµû¥¯¥¨11kg¤ò¸µ¼÷»Ê¿¦¿Í¤Á¤ã¤ó¤³Ä¹¤¬ÀäÉÊ3ÎÁÍý¤Ë
¢þ¤ß¤É¤³¤í
¢¦¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½&¸µ¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÂçË¤¤¬»²Àï¡ª¥®¥¬À¹¤êÇØÆÁ¤Á¤ã¤ó¤Ý¤óÌÍ3.6kg¤ËÌåÀä
¢¦À¤³¦¿å±Ë¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È&Âç¿©¤¤³¦¤Î¿·À±¡¦¥¸¥ç¥¤¥Þ¥óÃÓÃ«¤¬¥Õ¥«¥Ò¥ì¡¢¥¢¥ï¥Ó¹âµé¿©ºàÃæ²Ú¥×¥ì¡¼¥ÈÇú¿©¡ª¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¥Ô¥ó¥Á¡©
¢¦¶Ì¥Î°æÉô²°¤Î1Ç¯¤ÇºÇ¤â¿©¤Ù¤ë¶å½£¾ì½ê±óÀ¬¤ËÌ©Ãå¡ª¥¯¥¨11kg¤ò¸µ¼÷»Ê¿¦¿Í¤Î¤Á¤ã¤ó¤³Ä¹¤¬À¨µ»ÎÁÍý¡ªÆÚ¥Ð¥é5kg¤ò»È¤¤¡¢¤¹¤°¥Þ¥Í½ÐÍè¤ë·ã¥¦¥Þ¥Í¥®¿ÝÆÚ¥ì¥·¥Ô²ò¶Ø¡£ÀäÉÊÎÁÍý¤ËÁí½ÅÎÌ60kg¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¯¤ê¡ª
¡ã½Ð±é¼Ô¡ä
¡Ú¶µ¼ø¡ÛÍµÈ¹°¹Ô
¡ÚÈë½ñ¡Û¿åËÎËãÈþ¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¡Ú¥¼¥ßÀ¸¡Ûºä¾åÇ¦¡¢ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡¢Ìðºî·ó¡¢¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¡¡¤Û¤«
¡Ú¥²¥¹¥È¡Û¸ÅÅÄ¿·ÂÀ
¡Ú¥í¥±½Ð±é¡Û¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¡¢µÈÂ¼Íµ´ð¡¢ÅÏîµÀé¿¿¡¢¥«¥²¥ä¥Þ¡¢¾¾¸µ¹î±û¡¢G.G.º´Æ£¡¢¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¡¢¶Ì¥Î°æÉô²°¤Î³§¤µ¤ó¡¡¤Û¤«