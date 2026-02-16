Êª²Á¹â»þÂå¤Î¡Ö¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¾ÃÈñ¡×¤È¤Ï¡©¡¡¡ÈÀáÌó¡É¤·¤Ê¤¬¤é¡È²ÈÂ²¤È¤Î»×¤¤½Ð¡É¤âºî¤ë¤Ë¤Ï¡Ä¥¹¥¡¼¾ì¤Ç¼èºà¡¡¤¤ç¤¦È¯É½¤ÎGDP¤Ë¤â
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÇ®µ¤¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Æø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤ë¹ñÆâ¤Î¥¹¥¡¼¾ì¡£¤·¤«¤·¡¢¥ê¥Õ¥ÈÂå¤ä¿©»öÂå¤Î¹âÆ¤Ï»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤ç¤¦È¯É½¤µ¤ì¤¿GDP=¹ñÆâÁíÀ¸»º¤Î¿ô»ú¤Ë¤âÉ½¤ì¤¿¡Ö¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¾ÃÈñ¡×¤Î¼ÂÂÖ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î½µËö¡¢·Ú°æÂô¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤ÏÂ¿¤¯¤ÎµÒ¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Èò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¥ê¥Õ¥È·ô¤Ç¤¹¡£1Æü·ô¤Ï1Ëü1000±ß¡ªµîÇ¯¤è¤ê1000±ß°Ê¾åÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¤«¤éÍè¤¿²ÈÂ²
¡Ö¹â¤¤¡£Á´Éô¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¹â¤¤¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¥²¥ì¥ó¥ÇÈÓ¤â¡Ö¥ê¥¾¡¼¥È²Á³Ê¡×¡£¥«¥ì¡¼¤Ï1800±ß¡¢¤¤Ä¤Í¤¦¤É¤ó¤Ï1000±ß¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¤«¤éÍè¤¿¥¹¥¡¼µÒ
¡Ö¹â¤¤¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×
¡Ö¤ªÊ¢¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤éµ¤¤Ë¤»¤ºÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¤³¤Á¤é¤Î²ÈÂ²¤â¡¢¤¤ç¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ï¡ÈÊ³È¯¡É¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¤«¤éÍè¤¿Âç¼¯¤µ¤ó
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÃë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾ì¤ÏÁª¤Ö¤«¤Ê¡£¿©»ö¤°¤é¤¤¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×
Áª¤ó¤À¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È2100±ß¡£°é¤ÁÀ¹¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤âËþÂ¤²¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¡¼Âå¤ä¥Û¥Æ¥ëÂå¸òÄÌÈñ¤â¤¢¤ï¤»¤ë¤È¡¢Î¹Èñ¤Ï3¿Í¤Ç13Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Êª²Á¹â¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö²ÈÂ²¤È¤Î»×¤¤½Ð¡×¤Ïºï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£²æËý¤ÎÎ¢¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ä
»°É©UFJ¥ê¥µ¡¼¥Á¡õ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¡¾®ÎÓ¿¿°ìÏº»á
¡ÖºâÉÛ¤ÎÉ³¤ò¼ã´³´Ë¤á¤Ê¤¬¤é¡Ø¤³¤ï¤´¤ï¡Ù¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤ä¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤ÏÀáÌó¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤ÏÀáÌó¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¾ÃÈñ¡É¡×
¤¤ç¤¦È¯É½¤µ¤ì¤¿µîÇ¯10·î¤«¤é12·î¤ÎGDP=¹ñÆâÁíÀ¸»º¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢Î¹¹Ô¤ä½ÉÇñ¤Ø¤Î½ÐÈñ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡Ö¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¾ÃÈñ¡×¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢ÀáÌó¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ëºï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤¤Û¤É¥¹¥¡¼¾ì¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿²ÈÂ²¡£¥é¥ó¥Á¤Î3»þ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¾ì½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥²¥ì¥ó¥Ç¤«¤é¼Ö¤Ç10Ê¬¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÅ¹¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¤«¤éÍè¤¿Âç¼¯¤µ¤ó
¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤Ë°Â¤¤¤Î¤Ç¡£ÅÔÆâ¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤È¤«¤Ç¥¦¥§¥¢¤Ï°Â¤¯Çã¤Ã¤Æ¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¥¹¥¡¼¾ì¤Ç¼Ú¤ê¤ë²Á³Ê¤ÎÈ¾³ÛÄøÅÙ¤Ë²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤ËµÒ¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹ç·×¤Ç1Ëü3000±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö°Â¤Ã¡ª¡×
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¡¼¾ì¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ÇÎ¹¹Ô¤é¤·¤«¤é¤Ì¸÷·Ê¤¬¡Ä
ºë¶Ì¤«¤éÍè¤¿²ÈÂ²
¡Ö¤¤¤Þ¥«¥Ã¥×ÌÍÊ¨¤«¤·¤Æ¤Þ¤¹¡¢¤ªÅò¤ò¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¡¼¾ì¤È¤«¤À¤È¡×
²ÈÂ²3¿Í¤Ç¡Ö¼ÖÃæ¥á¥·¡×¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ç1¿ÍÊ¬¤Ï¥ï¥ó¥³¥¤¥ó°Ê²¼¤ËÍÞ¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤â8¤Ä¤Î¥¢¥×¥ê¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢ºÇ¤â°Â¤¤¥×¥é¥ó¤ÇÍ½Ìó¤¹¤ë¹©É×¤Þ¤Ç¡£
¡ÖÀáÌó¡×¤·¤Ê¤¬¤é¤âÂÎ¸³¤Ë¤Ï¤ª¶â¤ò»È¤¦¡Ö¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¾ÃÈñ¡×¡¢º£¸å¤âÂ³¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
