キム・ジェヨン、約1年ぶり日本イベント開催決定 『アイドルアイ』劇中アイドルバンド「ゴールドボーイズ」ト・ライク役で話題
韓国俳優のキム・ジェヨンが、4月18日に東京・せたがやイーグレットホールで約1年ぶりとなるイベント『2026 KIM JAEYEONG Fanmeeting in JAPAN “Jaeyeong ＆ You”』を開催することが16日、発表された。
【写真】チェ・スヨン＆キム・ジェヨン、キスシーンの照れくさそうな素顔
キム・ジェヨンは、話題作『悪魔なカノジョは裁判官』や『アイドルアイ』など、さまざまな作品に出演し、繊細な演技力と確かな存在感あふれる表現力で注目を集めている。特に『アイドルアイ』では、劇中アイドルバンド「ゴールドボーイズ」のボーカル・ライクを演じ、話題となった。
公演当日は、公演に加えてVIP特典としてグループフォト撮影会＆限定グッズお渡し会を実施する。一般チケットでも特別な時間を味わえる、お見送り会に参加できる。
【写真】チェ・スヨン＆キム・ジェヨン、キスシーンの照れくさそうな素顔
キム・ジェヨンは、話題作『悪魔なカノジョは裁判官』や『アイドルアイ』など、さまざまな作品に出演し、繊細な演技力と確かな存在感あふれる表現力で注目を集めている。特に『アイドルアイ』では、劇中アイドルバンド「ゴールドボーイズ」のボーカル・ライクを演じ、話題となった。
公演当日は、公演に加えてVIP特典としてグループフォト撮影会＆限定グッズお渡し会を実施する。一般チケットでも特別な時間を味わえる、お見送り会に参加できる。