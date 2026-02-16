ミラノ・コルティナオリンピック™、日本は現在17個のメダルを獲得しています。

過去最多の18個まで残り1個となりましたが、記録更新はどうなるのでしょうか。

【画像で見る】銅メダルを獲得した小野選手のトリック

メダルラッシュ 冬季五輪最多へ

山形純菜キャスター:

ミラノ・コルティナ五輪、日本勢の活躍によって各種目でメダルラッシュとなっています。

日本選手団の伊東秀仁団長は、会見で「最多だった前回の北京大会を超えるメダル（18個）を取れるように一生懸命選手をサポートしていきたい」と話していました。





大会10日目終了時点のメダルの個数は、▼金メダルが3個、▼銀メダルが5個、▼銅メダルが9個と、計17個のメダルを獲得しています。では、過去のメダル獲得数を振り返ると、実はこれだけメダルラッシュなのは近年の傾向のようです。

【冬季五輪 過去のメダル獲得数】



▼2022年 北京五輪:金3 計18個

▼2018年 平昌五輪:金4 計13個

▼2014年 ソチ五輪:金1 計8個

▼2010年 バンクーバー五輪:計5個

▼2006年 トリノ五輪:金1 計1個

獲得数の増加 過去のメダリストの活躍や支援のボーダーレス化で

山形キャスター:

なぜメダルの獲得数が増えてきたのでしょうか。

スポーツジャーナリストの小林信也さんによると、「過去のメダリストの活躍で、子どもがよりプロを目指すように。国・企業などの支援で競技に専念できる環境が整った」ということです。



具体的には、▼練習拠点の維持管理です。長野五輪などの練習施設で育成された人がコーチとなり、育成が受け継がれるようになりました。



そして、▼支援のボーダーレス化です。国だけでなく、メーカーによる支援が行われ、海外を拠点にする選手や外国人コーチを導入する選手も増えてきました。

井上貴博キャスター:

もちろんメダルがすべてではなく、そこばかりをクローズアップすることに賛否両論があるのは大前提です。



少子化が進み、人口が減っていても勝つ確率は上げられるということを、日本のスポーツ界が証明しているのかなと思います。

メダル獲得数の日本記録は「13個」 記録更新に期待！

山形キャスター:

女子1500mの世界記録、女子1000mの日本記録も保持している高木美帆選手（31）。



今回の大会では女子1000m、女子500mで銅メダルを獲得し、通算獲得メダル数が9個となり、日本女子での最多記録を更新しました。

ちなみに、メダル獲得数の日本記録保持者は、体操元日本代表の小野喬さんで、異名は「鬼に金棒 小野に鉄棒」です。



▼1952年:ヘルシンキ五輪初出場

跳馬で銅メダル



▼1956年:メルボルン五輪

鉄棒で新技を披露 日本体操界で初の金メダル

→計5個のメダルを獲得



▼1960年:ローマ五輪

メダル6個獲得（うち3個が金）



▼1964年:東京五輪

団体総合で金メダル



計13個のメダルを獲得しています。